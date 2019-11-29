Advertisements
Advertisements
Advertisements

يحتوي على حشرات.. ضبط 3 أطنان فول داخل مخزن بالإسكندرية

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:20 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة على الأسواق لضبط الأسعار والسلع الغذائية غير الصالحة حفاظا على سلامة المواطنين، وأسفرت الحملة عن ضبط 3 أطنان فول تحتوى على حشرات "سوس"، داخل مخزن غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمنطقة كرموز، وذلك قبل طرحها بالأسواق.
 
وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد قيام مالك مخزن لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة كرموز بحيازة كميات كبيرة من الفول الفاسد، وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.
 
وبمداهمة المخزن ضبط بداخله 3 أطنان و275 كيلو فول معبأة داخل أجولة غير صالح للاستهلاك الآدمي لاحتوائه على حشرات "سوس" تمهيدًا لإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها بيانات وهمية لطرحها للبيع للمستهلكين.
 
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.
Advertisements

أخبار تهمك

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول قرار للنيابة بعد اكتشاف زواج فتاة المرج المختفية

منذ حوالي 4 ساعات

عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"

منذ حوالي 16 ساعة

بعد رحيله.. السبب الحقيقي وراء إقالة أوناي إيمري من آرسنال

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. آرسنال يعلن إقالة مدربه أوناي إيمري ويحدد بديله

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ يوم

بعد القبض عليه منذ قليل.. من هو المنتج الهارب ياسر سليم؟

منذ حوالي 10 ساعة

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة صادمة وراء اختفاء فتاة المرج

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ حوالي 4 ساعات

"رفع أسعار السجائر".. الحكومة تحسم الجدل في بيان رسمي

منذ ساعتين و 18 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

06:35 ص

بعد رحيله.. السبب الحقيقي وراء إقالة أوناي إيمري من آرسنال

01:00 م

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

09:20 ص

عاجل.. أول قرار للنيابة بعد اكتشاف زواج فتاة المرج المختفية

10:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status