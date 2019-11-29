يحتوي على حشرات.. ضبط 3 أطنان فول داخل مخزن بالإسكندرية

شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة على الأسواق لضبط الأسعار والسلع الغذائية غير الصالحة حفاظا على سلامة المواطنين، وأسفرت الحملة عن ضبط 3 أطنان فول تحتوى على حشرات "سوس"، داخل مخزن غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمنطقة كرموز، وذلك قبل طرحها بالأسواق.



وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد قيام مالك مخزن لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة كرموز بحيازة كميات كبيرة من الفول الفاسد، وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.



وبمداهمة المخزن ضبط بداخله 3 أطنان و275 كيلو فول معبأة داخل أجولة غير صالح للاستهلاك الآدمي لاحتوائه على حشرات "سوس" تمهيدًا لإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها بيانات وهمية لطرحها للبيع للمستهلكين.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.