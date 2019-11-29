وزارة النقل: "نشاط النقل العمومي للأشخاص يخضع لإجراءات مضبوطة"

اكدت وزارة النقل، أنّ ممارسة نشاط النقل العمومي للاشخاص تخضع الى الحصول على ترخيص وفقا للاجراءات المضبوطة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وبنصوصه الترتيبية، حيث أوضحت الوزارة عقب ما تم تداوله في وسائل اعلام، من اقتناء مستثمر تونسي لدراجات نارية بهدف استعمالها في إطار نقل الأشخاص، عن طريق منظومة الحجز عن بعد باستعمال تطبيقات إعلامية.





وأفادت الوزارة في بلاغها، أنه طبقا للفصل 33 من القانون (عدد 33 لسنة 2004)، لا يمكن ممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص إلا بعد الحصول على ترخيص وفقا للإجراءات المضبوطة بالتراتيب الجاري بها العمل، كما يخضع تعاطي نشاط كراء كل صنف أو مجموعة أصناف من العربات المعدة لنقل الأشخاص، حسب نفس الفصل، إلى كرّاس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل، علما وان الفصل 13 من نفس القانون يعرّف النقل العمومي بانه كل خدمة نقل أشخاص تُنجز بمقابل أو تكون معروضة على العموم.



