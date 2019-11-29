سقوط مسجلين بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج





وأسفرت التحريات أن وراء هذا النشاط ( حاصلين على دبلوم – أحدهما مسجل شقي خطر وسبق اتهامه في عدد 35 قضية "نصب، سرقة بالإكراه، مشاجرة، إيصالات أمانة"– مقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة )، إذ قام المذكوران بمداومة إنشاء شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج بالشقق المفروشة بنطاق محافظة الجيزة بدون ترخيص، ويقوما بالإعلان عن توافر فرص عمل بالعديد من الشركات بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية لاستقطاب راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بتلك الدول، ثم يقوما بترك المقر الذي استأجراه حتى لا يتم ضبطهما.





وأضافت التحريات قيام المذكورين مؤخرًا بإنشاء شركة وهمية لخدمات التوظيف وإلحاق العمالية بالخارج كائنة بالطالبية بالجيزة، مقرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.



حيث تم ضبط أحدهما بمقر الشركة المشار إليه وعثر بمقر الشركة على الآتي:

عدد ( 2 ) دفتر استلام نقدية باسم إحدى شركات خدمات توظيف وإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

العديد من المستندات الخاصة بأشخاص من راغبى السفر للخارج للعمل.

أكلاشيه يقرأ بصمته إسم إحدى شركات خدمات التوظيف وإلحاق العمالة بالخارج.

هاتف محمول.

مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.



وأمكن الاستدلال على ( عدد 3 مواطنين مصريين من ضحايا المتهمان وبسؤالهم قرروا قيام المتهمان بالاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تتراوح ما بين ( 3 إلى 4 آلاف جنيه ) للفرد الواحد كدفعة مقدمة لحين إنهاء إجراءات تسفيرهم للعمل ببعض الدول العربية.





وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع الأول ( جار تكثيف الجهود لضبطه ).



أكدت معلومات الأجهزة الأمنية المعنية وقوع العديد من الشباب راغبي السفر للعمل بالخارج لواقعة احتيال من قبل إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج، والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالدول العربية بمهن مختلفة.