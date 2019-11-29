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قرار فوري من فايلر للاعبين عقب مواجهة النجم الساحلي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:09 م
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فايلر
فايلر
محمد الصو
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قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة، عقب مواجهة النجم الساحلي التونسي، في دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي قرار فايلر، قبل الاستعداد بداية من يوم الأحد المقبل لمواجهة نادي بني سويف، ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر، ثم الهلال السوداني يوم الجمعة المقبلة، في دوري الأبطال.

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه حدد فجر غدٍ السبت موعدًا لمغادرة تونس عقب مواجهة النجم الساحلي التونسي.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم لتسهيل مهمته في دوري المجموعات بالبطولة الإفريقية.

وأكد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إن مواجهة النجم الساحلي التونسي غدا الجمعة في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة للغاية خاصة وأنها تأتي أمام فريق كبير على المستوى الإفريقي.

وأضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النجم الساحلي التونسي إن الفريق يسعى لتحقيق الفوز من أجل تحقيق أول ثلاث نقاط في دور المجموعات.

وأوضح أن الأهلي يتعامل مع كل مباراة على حدة دون الالتفات لأية مباراة سابقة مؤكدًا أن التركيز بالكامل في الوقت الحالي في مباراة النجم الساحلي .

وأشار المدرب السويسري إلى جاهزية اللاعبين التامة لخوض اللقاء بمنتهى القوة

وعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع رامي ربيعة مدافع الفريق للاطمئنان عليه بعد مشاركته في مران الفريق الجماعي أمس الخميس وإعلان جاهزيته لمباراة النجم الساحلي.

واطمأن فايلر على جاهزية ربيعة الذي ظهر بشكل قوي في مران الفريق الرئيسي أمس، وهو ما أكد تعافيه تماما من آثار الكدمة القوية التي تعرض لها في مران أمس الأول الأربعاء.

وكان الدكتور خالد محمود طبيب الفريق قد أعلن جاهزية رامي ربيعة لمواجهة النجم الساحلي التونسي التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة علي ملعب رادس.

ويلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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