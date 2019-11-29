معاينة عقار آيل للسقوط يمثل خطرا على المواطنين في المنصورة

قامت سوسن مجاهد رئيس مركز ومدينة المنصورة بمعاينة عقار آيل للسقوط ويمثل خطورة داهمة بقرية كوم الدربي.



وشارك بالحضور في المعاينة غادة الحمادي نائب رئيس المركز، المهندس صلاح منصور مدير الإدارة الهندسية برئاسة المركز، أحمد معتمد رئيس الوحدة المحلية بكوم الدربي.



واستهدفت الحملة معاينة منزل بقرية كوم الدربي آيل للسقوط للخطورة الداهمة.



وقامت سوسن مجاهد رئيس مركز ومدينة المنصورة بالاتصال بلجنة المنشآت الايلة للسقوط لمعاينة المنزل فورا.