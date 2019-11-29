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هيئة النفاذ إلى المعلومة: "إتحاد الشغل تحصل على 20 مليارا من الدولة"

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 12:58 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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قررت أمس الخميس هيئة النفاذ إلى المعلومة إلزام الاتحاد العام التونسي للشغل، بتسليم النائب عماد الدايمي تقارير الحسابات المالية للإتحاد من سنوات 2010 إلى 2017،  والتقرير المالي للمؤتمر الـ23 للإتحاد، و المعطيات المتعلقة بعدد النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي، بعد أن تقدم النائب بدعوى لدى الهيئة اثر رفض الاتحاد تسليمه هذه الوثائق.

ووفق رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة عماد الحزقي في تصريحه لموزاييك اليوم الجمعة، فإن إتحاد الشغل تنطبق عليه أحكام قانون النفاذ إلى المعلومة، باعتباره يتحصل على تمويلات عمومية وصلت في الفترة من 2010 إلى 2017 إلى أكثر من 20 مليار من المليمات، كما ينتفع بتمويلات عينية، إضافة إلى وضع أعوان وموظفين عموميين على ذمة الإتحاد في إطار تفرغهم النقابي.

كما أكد الحزقي أن الهيئة أصدرت 1000 قرار متعلق بالنفاذ الى المعلومة، ما يعني أن المواطن التونسي أصبح أكثر وعيا بحقوقه في هذا المجال، ومن بين هذه الدعاوى ما يتعلق برئاسة الحكومة والبرلمان.
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