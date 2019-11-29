Advertisements
Advertisements
Advertisements

"150 ألف جنيه للفرد".. ضبط عصابة تهريب الشباب بأوراق مزورة بالبحيرة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:04 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
أكدت تحريات الأجهزة الأمنية المعنية، قيام 6 أشخاص (مقيمين بالبحيرة – اثنين متواجدين خارج البلاد) بالاشتراك في تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت فى مجال تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى بعض الدول الخارجية ومنها إلى دول أجنبية أخرى "هجرة غير شرعية" من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، مُستخدمين في ذلك مستندات وأوراق رسمية وعرفية "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية وأجنبية مختلفة لإدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية تتراوح من (150:50) ألف جنيه عن كل حالة.

حيث يتولى أحدهم زعامة التشكيل وقيام آخر بإستقطاب راغبى السفر والإتصال بذويهم والاتفاق على المبالغ المالية، ويقوم اثنان باستخراج تأشيرات سفر المهاجرين غير الشرعيين بموجب محررات رسمية وعرفية مزورة لإدخال الغش والتدليس على العاملين بالسفارات، كما يتولى اثنين من عناصر التشكيل باستقبال المهاجرين غير الشرعيين بالخارج ومن ثَم نقلهم إلى دول أجنبية وتوصلت الجهود إلى تحديد عدد (6) من الضحايا.

وأمكن ضبط ثلاثة عناصر من التشكيل وبحوزتهم 3 هواتف محمول إثنين منهم مُحملين بعدد كبير من صور لمستندات رسمية وعرفية وشهادات جامعية وجوازات سفر بأسماء مختلفة فضلًا عن العديد من المحادثات الصوتية وبعض الرسائل التي تُشير إلى نشاطهم الإجرامي وعدد 36 جواز سفر بأسماء وبيانات مختلفة ومبلغ مالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. آرسنال يعلن إقالة مدربه أوناي إيمري ويحدد بديله

منذ ساعة

بعد القبض عليه منذ قليل.. من هو المنتج الهارب ياسر سليم؟

منذ حوالي 10 ساعات

"رفع أسعار السجائر".. الحكومة تحسم الجدل في بيان رسمي

منذ أقل من ساعتين

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ يوم

عاجل.. أول قرار للنيابة بعد اكتشاف زواج فتاة المرج المختفية

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة صادمة وراء اختفاء فتاة المرج

منذ حوالي 5 ساعات

بعد رحيله.. السبب الحقيقي وراء إقالة أوناي إيمري من آرسنال

منذ 43 دقيقة

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 20 ساعة

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 20 ساعة

عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

ضبط تشكيل عصابي لتزويره المحررات الرسمية وبحوزته 43 جواز سفر بالإسكندرية

بـ"120 ألف جنيه" و"حيلة شيطانية".. سقوط شبكة تهريب الشباب للدول الأجنبية بدمياط

حبس عصابة تزوير جوازات السفر في دمياط

"150 ألف جنيه للفرد".. سقوط تشكيل عصابي لتزوير جوازات السفر بالإسكندرية

سقوط "مستريح سفريات" بتهمة النصب على الشباب في الإسكندرية

"65 ألف جنيه للفرد".. سقوط عصابة الهجرة غير الشرعية بالإسكندرية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

بعد رحيله.. السبب الحقيقي وراء إقالة أوناي إيمري من آرسنال

01:00 م

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

06:35 ص

عاجل.. أول قرار للنيابة بعد اكتشاف زواج فتاة المرج المختفية

10:15 ص

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

09:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status