"150 ألف جنيه للفرد".. ضبط عصابة تهريب الشباب بأوراق مزورة بالبحيرة

أكدت تحريات الأجهزة الأمنية المعنية، قيام 6 أشخاص (مقيمين بالبحيرة – اثنين متواجدين خارج البلاد) بالاشتراك في تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت فى مجال تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى بعض الدول الخارجية ومنها إلى دول أجنبية أخرى "هجرة غير شرعية" من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، مُستخدمين في ذلك مستندات وأوراق رسمية وعرفية "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية وأجنبية مختلفة لإدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية تتراوح من (150:50) ألف جنيه عن كل حالة.



حيث يتولى أحدهم زعامة التشكيل وقيام آخر بإستقطاب راغبى السفر والإتصال بذويهم والاتفاق على المبالغ المالية، ويقوم اثنان باستخراج تأشيرات سفر المهاجرين غير الشرعيين بموجب محررات رسمية وعرفية مزورة لإدخال الغش والتدليس على العاملين بالسفارات، كما يتولى اثنين من عناصر التشكيل باستقبال المهاجرين غير الشرعيين بالخارج ومن ثَم نقلهم إلى دول أجنبية وتوصلت الجهود إلى تحديد عدد (6) من الضحايا.



وأمكن ضبط ثلاثة عناصر من التشكيل وبحوزتهم 3 هواتف محمول إثنين منهم مُحملين بعدد كبير من صور لمستندات رسمية وعرفية وشهادات جامعية وجوازات سفر بأسماء مختلفة فضلًا عن العديد من المحادثات الصوتية وبعض الرسائل التي تُشير إلى نشاطهم الإجرامي وعدد 36 جواز سفر بأسماء وبيانات مختلفة ومبلغ مالي.