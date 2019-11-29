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تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة النجم الساحلي اليوم والقناة الناقلة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:01 م
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الأهلي والنجم الساحلي
الأهلي والنجم الساحلي
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يخوض النادي الأهلي اليوم، لقاءً هاماً، أمام النجم الساحلي التونسي، في إطار مبارايات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، على ملعب الأخير.

رينيه فايلر يستقر

واستقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريقه، أمام النجم الساحلي، بحسب تدريبات المارد الأحمر الأخيرة، والتي كشفت عن اللاعبين المقرر بدء المباراة بهم.

تشكيل الأهلي المتوقع

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: فتحي، أيمن أشرف، ربيعة، والتونسي علي معلول.

وفي خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، أمامهم مجدي أفشة، وعلى اليمين وليد سليمان، وعلى جانب اليسار، نجم منتخب الشباب رمضان صبحي.

وفي الهجوم: جونيور أجاي مهاجم صريح.

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي

ويواجه النادي الأهلي، النجم اساحلي التونسي، في تمام الـ9 مساءً بتوقيت القاهرة، في المباراة التي ستقام بالجزائر، في أولى مبارايات الجولة الأولى، من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي

وستذاع مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي، عبر مجموعة قوات بي إن سبورتس، مالكة حقوق البث الحصري، عبر بي إن سبورت 1 الرياضية.


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