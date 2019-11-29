ننشر التشكيل المحتمل للأهلي أمام النجم..

تدور مساء اليوم، مقابلة لحساب الجولة الأولى من دوري مجموعات رابطة الأبطال الإفريقية، حيث ستجمع كل من النجم الرياضي الساحلي والأهلي المصري.





ومن المنتظر أن تكون تشكيلة النادي الأهلي، كالتالي:





- حراسة المرمى : محمد الشناوي

- خط الدفاع : علي معلول – أيمن أشرف ءمحمد هاني – رامي ربيعة

- خط الوسط : عمرو السولية – أليو ديانغ – محمد مجدي أفشة



