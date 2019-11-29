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ننشر التشكيل المحتمل للأهلي أمام النجم..

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 12:39 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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تدور مساء اليوم، مقابلة لحساب الجولة الأولى من دوري مجموعات رابطة الأبطال الإفريقية، حيث ستجمع كل من النجم الرياضي الساحلي والأهلي المصري.

ومن المنتظر أن تكون تشكيلة النادي الأهلي، كالتالي:

- حراسة المرمى : محمد الشناوي

- خط الدفاع : علي معلول – أيمن أشرف ءمحمد هاني – رامي ربيعة

- خط الوسط : عمرو السولية – أليو ديانغ – محمد مجدي أفشة

- خط الهجوم : جونيور أجايي – رمضان صبحي و حسين الشحات

ويذكر بأن المباراة ستدور على أرضية الملعب الأولمبي برادس على تمام الساعة الثامنة (توقيت تونس) من مساء اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2019، بقيادة الحكم البوتسواني جوشوا بوندو.
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