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ننشر التشكيل المحتمل للأهلي أمام النجم..
الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 12:39 م
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مروى الجلاصي
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تدور مساء اليوم، مقابلة لحساب الجولة الأولى من دوري مجموعات رابطة الأبطال الإفريقية، حيث ستجمع كل من النجم الرياضي الساحلي والأهلي المصري.
ومن المنتظر أن تكون تشكيلة النادي الأهلي، كالتالي:
- حراسة المرمى : محمد الشناوي
- خط الدفاع : علي معلول – أيمن أشرف ءمحمد هاني – رامي ربيعة
- خط الوسط : عمرو السولية – أليو ديانغ – محمد مجدي أفشة
- خط الهجوم : جونيور أجايي – رمضان صبحي و حسين الشحات
ويذكر بأن المباراة ستدور على أرضية الملعب الأولمبي برادس على تمام الساعة الثامنة (توقيت تونس) من مساء اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2019، بقيادة الحكم البوتسواني جوشوا بوندو.
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