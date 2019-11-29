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عاجل.. آرسنال يعلن إقالة مدربه أوناي إيمري ويحدد بديله

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 12:44 م
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ايمري
ايمري
عبدالقادر عرابي
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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي اليوم إقالة المدير الفني الإسباني "أوناي إيمري" من تدريب الفريق بعد سلسلة من سوء النتائج، كان آخرها أمام إنتراخت فرانكفورت الألماني بملعب الإمارات مساء أمس في الجولة الخامسة من الجموعة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي.


وأعلنت إدارة النادي اللندني تعيين أسطورة الفريق السابق النجم السويدي "فريدي ليونبرج" مدرباً مؤقتاً للفريق.


وقال رئيس النادي "جوش كرونكي" في بيان رسمي: "نود توجيه الشكر لأوناي إيمري وطاقمه المعاوزن على ما قدموه للنادي خلال الفترة السابقة، نعلم أنهم بذلوا الكثير من الجهد للعودة بالفريق للمنافسة على المستويات العليا التي نريدها ونأملها، نتمني لأوناي ومساعديه النجاح في المستقبل".


وتابع: " جاء القرار بعد المستوى والنتائج التي أظهرها الفريق، والتي لم تناسب طموحاتنا، طلبنا من فريدي ليونبرج تولى مهمة الفريق الأول بشكل مؤقت، نحن نثق به وندعمه في قيادة الفريق".


وأتم كرونكي: "نبحث الآن عن مدرب جديد، سنعلن عن الأمر فور إنتهائه".


وفشل أيمري في الفوز بالمباراة السابعة له مع الفريق على التوالي، في رقم لم يتحقق مع الجانرز منذ عام 1992، الأمر الذي دفع الجماهير لرفع لافته "إيمري أوت" خلال مباراة الفريق الأخيرة.


وتولى مدرب باريس سان جيرمان وأشبيلية السابق مهمة تدريب أرسنال في صيف عام 2018، دون التتويج بأي بطولة.

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