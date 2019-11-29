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اليوم.. انطلاق فاعليات المرحلة الختامية لأولمبياد المحافظات الحدودية بالغردقة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 12:42 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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تنطلق في السادسة من مساء اليوم الجمعة، بالصالة المغطاة بمدينة الغردقة فاعليات برنامج المرحلة الختامية لأولمبياد المحافظات الحدودية بمشاركة 6محافظات، وتستمر الفاعليات حتى 2 ديسمبر، وتنظمه مديرية الشباب والرياضة بالبحرالأحمر برعاية أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة الاتحاد المصري للجامعات والاتحاد المصري للرياضي والاتحاد المصري العام للرياضة للجميع والاتحاد المصري للثقافة الرياضية. 

ومن جانبه قال فراج عبدالمقصود، مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية، اليوم إن الفعاليات تبدأ بحفل افتتاح وطابور العرض الفرق المشاركة، بحضور وزير الشباب والرياضة ونائب محافظ البحر الأحمر.

وأضاف عبدالمقصود أن المنافسات الفعلية تنطلق بثلاث ملاعب وهي ملاعب المدينة الشبابية ونادي الرياضات البحرية والصالة المغطاة بمدينة الغردقة بمشاركة محافظات البحرالأحمر وأسوان والوادي الجديد ومرسي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وتابع:-تستكمل غدا السبت باقي الفاعليات بمهرجان المشي لجميع المشاركين والذي ينطلق من ميدان الاكوافن مرورا بشارع الشيراتون وحتى المارينا السياحي، ويعقد الوزير لقاءا مفتوحا المشاركين بالممشى السياحي بطريق النصر.

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