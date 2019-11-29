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تعرّف على التشكيل المتوقع للنجم في مواجهة الأهلي..

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 12:33 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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يحتضن الملعب الأولمبي برادس على تمام الساعة الثامنة (توقيت تونس) من مساء اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2019، القمة الكروية التي ستجمع كل من النجم الرياضي الساحلي والأهلي المصري.

ومن المتوقّع أن تكون تشكيلة فريق 'جوهرة الساحل'، كالآتي:

- حراسة المرمى : مكرم البديري

- خط الدفاع : وجدي كشريدة – مرتضى بن ونّاس – عمّار الجمل – عمر كوناتي – زياد بوغطاس

- خط الوسط : مالك بعيو – سليم بوخنشوش – ماهر الحنّاشي

- خط الهجوم : ياسين الشيخاوي – كريم العريبي

وتدور المباراة لحساب الجولة الأولى من دوري مجموعات رابطة الأبطال الإفريقية، بقيادة الحكم البوتسواني جوشوا بوندو.
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