Advertisements
تنسيقية الأحزاب: السيسي وعد بتمكين الشباب.. والوعد تحقق
الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 12:38 م
Advertisements
هدى عبدالرازق
Advertisements
ثمن علاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعيين 23 نائب للمحافظين من الشباب ضمن حركة المحافظين الجديدة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وعد من قبل بتوجه الدولة نحو تمكين الشباب وهو ما تحقق بالفعل.
وأشار "عصام"، خلال حواره ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، إلى أن هؤلاء الشباب سيكونوا بمثابة الجيل الثاني والثالث للدولة، حيث يساهم البرنامج الرئاسي في تأهيل الشباب لتولي مناصب قيادية ويثقلهم بالخبرات.
ولفت إلى أن مصر كانت تواجه أزمة على مدار السنوات الماضية أن من يحتلون مناصب قيادية أعمارهم فوق الخمسين عام، مؤكدا أن رفع كفاءة الأفراد لا يساهم فقط في تحسين مستوى الموظفين والقيادات بل أنه يغلق باب المحسوبية.
Advertisements