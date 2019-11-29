تنسيقية الأحزاب: السيسي وعد بتمكين الشباب.. والوعد تحقق

ثمن علاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعيين 23 نائب للمحافظين من الشباب ضمن حركة المحافظين الجديدة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وعد من قبل بتوجه الدولة نحو تمكين الشباب وهو ما تحقق بالفعل.





وأشار "عصام"، خلال حواره ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، إلى أن هؤلاء الشباب سيكونوا بمثابة الجيل الثاني والثالث للدولة، حيث يساهم البرنامج الرئاسي في تأهيل الشباب لتولي مناصب قيادية ويثقلهم بالخبرات.



