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"وش إجرام".. ضبط عنصر إجرامي وبحوزته حشيش وسلاح ناري بالغربية

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 12:33 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام عقب تقنين الإجراءات من ضبط، عنصر إجرامي، سبق اتهامه في 10 قضايا "مخدرات، سرقة بالإكراه، إطلاق أعيرة نارية، ضرب"، – حال تواجده بمسكنه بقرية شبرا ملكان بدائرة مركز شرطة المحلة، وبحوزته بندقية آلية – كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام – مبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والسلاح الناري لاستخدامه في نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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