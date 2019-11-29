"وش إجرام".. ضبط عنصر إجرامي وبحوزته حشيش وسلاح ناري بالغربية





وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والسلاح الناري لاستخدامه في نشاطه الإجرامي.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام عقب تقنين الإجراءات من ضبط، عنصر إجرامي، سبق اتهامه في 10 قضايا "مخدرات، سرقة بالإكراه، إطلاق أعيرة نارية، ضرب"، – حال تواجده بمسكنه بقرية شبرا ملكان بدائرة مركز شرطة المحلة، وبحوزته بندقية آلية – كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام – مبلغ مالي.