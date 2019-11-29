رئيس جامعة القاهرة: نتعاون مع "الرياضة" ومحافظة الجيزة في خدمة القرى الأكثر احتياجًا

رحب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالحاضرين تحت قبة الجامعة، في حفل ختام مهرجان إبداع لمراكز الشباب، برعاية وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة أخبار اليوم.



وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أهمية التعاون القائم بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة في ملف إبداع الجامعات والشباب، والمسابقات الرياضية والفنية والثقافية، وأيضًا التعاون مع محافظة الجيزة فيما يتعلق بتحسين المظهر الحضاري لميدان الجيزة والقوافل الطبية لقرى الجيزة والمناطق الأكثر احتياجًا.



وأكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تسعى لمزيد من التعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الجيزة، لإكتشاف الموهوبين والمبدعين في شتى المجالات وتنمية مهاراتهم.



وأشار الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تمر بالعهد الذهبي لها حيث تقدمت بشكل غير مسبوق في أغلب التخصصات في التصنيفات العالمية، مشيرًا إلى أن طلبة كلية العلوم في الأيام القليلة الماضية فازوا بالمركز الثالث في الولايات المتحدة الأمريكية في الإبداع والابتكار على مستوى العالم مما يدعم المكانة الدولية للجامعة في كافة المجالات نتيجة للخطة الاستراتيجية التي تسير عليها لتحقيق التقدم والتميز.