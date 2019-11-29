Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأنبا مكاريوس يفتتح حضانة بكنيسة أبوسيفين والبابا كيرلس ببني أحمد الشرقية

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 12:29 م
Advertisements
بوابة الفجر
حازم رفعت
Advertisements
افتتح الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس، مساء أمس الخميس، حضانه، وذلك في كنيسة ابوسيفين والبابا كيرلس ببني احمد الشرقية.

وكان نيافته قد ترأس صلاة طقس رفع بخور عشية بذات الكنيسة الاحد الماضي، وسط حضور لفيف من مجمع كهنة الكنيسة والعشرات من اقباط القرية.

يذكر أن الاقباط الارثوذكسية، قد بدأوا، الثلاثاء، صوم الميلاد المجيد والذي ينتهي في 7 يناير المقبل، ويوافق عيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الميلادي الشرقى للكنيسة.

والكنيسة تضع صوم الميلاد المجيد ضمن قائمة أصوامها ذات الدرجة الثانية، والتي يُسمح خلالها بتناول المأكولات البحرية فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة- على الرُغم من الامتناع عن تناول اللحوم بكافة أشكالها.

ومن المُقرر أن تحتفل بعيد الميلاد المجيد في 2020، على مدار يومين، وليس يومًا واحدًا كما هو مُتبع، حيث يُحتفل به يومي 7 و8 يناير؛ والسبب في ذلك أن 2020 هي سنة كبيسة.

ومدة الصوم لهذا العام يستغرق 42 يومًا فقط بدلًا من 43؛ لأنه فى السنة السابقة لعيد الميلاد يكون شهر النسىء فيها 6 أيام، بمعدل يومًا زيادة عن السنوات البسيطة فيتم انتقاصه من مده الصوم السابق لعيد الميلاد فيصبح 42 يوما بدلا من 43 يوما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

صوم الميلاد المجيد الانبا مكاريوس الأنبا مكاريوس أخبار مصر

أخبار تهمك

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

منذ حوالي 14 ساعة

بعد رحيله.. السبب الحقيقي وراء إقالة أوناي إيمري من آرسنال

منذ ساعة الا ربع

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 20 ساعة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ يوم

عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"

منذ حوالي 16 ساعة

"رفع أسعار السجائر".. الحكومة تحسم الجدل في بيان رسمي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وفاة زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول قرار للنيابة بعد اكتشاف زواج فتاة المرج المختفية

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. آرسنال يعلن إقالة مدربه أوناي إيمري ويحدد بديله

منذ ساعة

بعد القبض عليه منذ قليل.. من هو المنتج الهارب ياسر سليم؟

منذ حوالي 10 ساعات

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة صادمة وراء اختفاء فتاة المرج

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الكنيسة تكشف لـ"الفجر" حقيقة تأخر موعد صوم الميلاد

كنيسة مار جرجس بالبشارات في الأقصر تحتفل بعشية عيد الشهيد مار مينا

اليوم.. القبطية الأرثوذكسية تبدأ صوم الميلاد المجيد

القس متى عزمي يترأس القداس الإلهي للمرضى والمسنين بكنيسة مار مرقس بأرمنت الحيط

القمص غطاس سمير عن صوم الميلاد: ما فائدته بدون توبة

أسباب تناول الأقباط للمأكولات البحرية في صوم الميلاد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

بعد رحيله.. السبب الحقيقي وراء إقالة أوناي إيمري من آرسنال

01:00 م

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

06:35 ص

عاجل.. أول قرار للنيابة بعد اكتشاف زواج فتاة المرج المختفية

10:15 ص

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

09:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status