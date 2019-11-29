الأنبا مكاريوس يفتتح حضانة بكنيسة أبوسيفين والبابا كيرلس ببني أحمد الشرقية

افتتح الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس، مساء أمس الخميس، حضانه، وذلك في كنيسة ابوسيفين والبابا كيرلس ببني احمد الشرقية.





وكان نيافته قد ترأس صلاة طقس رفع بخور عشية بذات الكنيسة الاحد الماضي، وسط حضور لفيف من مجمع كهنة الكنيسة والعشرات من اقباط القرية.





يذكر أن الاقباط الارثوذكسية، قد بدأوا، الثلاثاء، صوم الميلاد المجيد والذي ينتهي في 7 يناير المقبل، ويوافق عيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الميلادي الشرقى للكنيسة.





والكنيسة تضع صوم الميلاد المجيد ضمن قائمة أصوامها ذات الدرجة الثانية، والتي يُسمح خلالها بتناول المأكولات البحرية فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة- على الرُغم من الامتناع عن تناول اللحوم بكافة أشكالها.





ومن المُقرر أن تحتفل بعيد الميلاد المجيد في 2020، على مدار يومين، وليس يومًا واحدًا كما هو مُتبع، حيث يُحتفل به يومي 7 و8 يناير؛ والسبب في ذلك أن 2020 هي سنة كبيسة.



