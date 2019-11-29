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"تجارة عملة وإيصالات أمانة".. حل لغز سقوط أفريقي من الرابع بالقليوبية

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 12:24 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية بسقوط أحد الأشخاص من الطابق الرابع بعقار كائن بدائرة القسم ووفاته، وبالانتقال تبين وجود جثة لشخص مجهول سقط من شرفة شقة مستأجرة بذات العقار لـ مقاول - مقيم بذات الناحية، وله محل إقامه آخر بدائرة مركز دشنا بقنا.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالقليوبية توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المتوفى وتبين أنه يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية- مقيم بالجيزة، وكذا التوصل إلى وجود خلافات مالية بينه وآخر (يحمل جنسية إحدى الدول العربية - يعمل بمجال المقاولات ببلاده) والذي سبق له التعرف على المجني عليه منذ حوالي عام لسابقة تحصل المجني عليه منه على مبالغ مالية بلغت حوالى مليون و200 ألف جنيه بزعم تحويلها إلى الدولار الأمريكي إلا أنه لم يف بذلك ولم يقم برد تلك المبالغ، حيث قام المتهم بالبحث عن المجني عليه واستعان في سبيل ذلك بوالد مستـأجر الشقة محل البلاغ "مقاول" المرتبطان بعلاقة عمل في مجال المقاولات خارج البلاد، إلى أن تمكن من العثور عليه وقاما باستدراجه هاتفيًا للمنطقة الكائن بها العقار محل البلاغ بزعم منحه مبالغ مالية أُخرى وعقب وصوله قاما باحتجازه بالشقة محل البلاغ وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وتمكن المجني عليه من مغافلتهما والقفز من شرفة الشقة محاولًا الهرب وسقوطه أرضًا ووفاته متأثرًا بإصابته.

وأمكن ضبط المتهمان، وتم بإرشاد المقاول ضبط، جواز السفر الخاص بالمجني عليه، عدد 20 إيصال أمانة تحمل بصمة وتوقيع المجني عليه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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