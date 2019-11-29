تتويج أنس جابر كأفضل رياضية عربية للعام 2019

توجت لاعبة التنس التونسية أنس جابر بجائزة أفضل رياضية عربية للعام 2019، في حفل أقيم يوم أمس الخميس 28 نوفمبر 2019 في العاصمة البريطانية لندن.





وقد عبّرت أنس جابر في تصريحات إعلامية، عن سعادتها البالغة بهذا التكريم الدولي، الذي يتعدّى شخصها وتعتبره تكريما للمرأة التونسية المجتهدة و المؤمنة بالنجاح.





ويذكر بأن هذه الجائزة تمنحها مؤسسة لندن العربية بالشراكة مع جامعة ريجنتس في لندن، بالشراكة مع عديد المؤسسات الأخرى من بينها وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.