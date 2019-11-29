بعد خضوعه لعملية جراحية.. عاصي الحلاني يوجه الشكر لمُحبيه (فيديو)













وعلق "عاصي"، على الفيديو قائلاً: " هيك كان استقبال عيلتي الصغيرة ليلة البارحة، وهيدا اجمل استقبال مليء بالصدق والمحبة، اصروا على قطع قالب الحلوة لإتمنى للأيام القادمة أن تكون أفضل، الحمدلله على كل حال، وأهم أمنية عندي السلام والاستقرار إلى بلدي لبنان وللوطن العربي الحبيب،أشكر من كل قلبي المحبين الطيبين الصادقين على جميع الرسائل الطيبة النبيلة، ولكم مني وفي قلبي كل الحب والاحترام، أتمني أنْ اكون دائماً على قدر محبتكم راجيًا من الله أنْ يديم السعادة عليكم وعلى أهلكم وابنائكم وفي بيوتكم، عاصي الحلاني، لكم مني كل الحب"، وحظي الفيديو على إعجاب كبير من قبل مُحبيه.



خضوع عاصي لعملية نزع أسياخ معدنية



وكان عاصي قد خضغ أمس لعملية جراحية، كشف عن تفاصيلها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث كتب منشورًا قال فيت: "‏‎حظى أن أكون يوم مولدي في المستشفي لإجراء عملية جراحية لنزع أسياخًا معدنية من يدي والكتف، أشكر كل المحبين الطيبين على جميع رسائل المعايدة ولكم في قلبي كل الحب والاحترام، أتمنى أنْ اكون دائمًا على قدر محبتكم راجيًا من الله أنْ يديم السعادة عليكم وعلى أهلكم وفي بيوتكم".



تفاصيل ألبوم عاصي الحلاني الجديد



وفي سياق آخر، انتهى المطرب اللبناني عاصي الحلاني، من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد المُقرر طرحه في بداية عام 2020 ، ويحتوي الألبوم على 10 أغاني.





ويتعاون عاصي في ألبومه الجديد مع عدد كبيرمن الشعراء والموزعين والمُلحنين، ومن أبرز هؤلاء الشعراء سليمان دميان، وطارق مجدلاني، ونزار فرنسيس، وغانم جاد شعلان، وطوني سابا.



حفل عاصي الحلاني في مهرجان الموسيقي العربية



من ناحية أخرى أحيا عاصي مؤخرًا حفلاً غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28، بالمسرح الكبير بدارالأوبرا المصرية وشهد الحفل حضور كبير من قبل مُحبيه، وشاركه في الغناء على المسرح نجله الوليد.



حرص الفنان عاصي الحلاني، على مشاركة مُحبيه لحظات من احتفاله بعيد ميلاده، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". نشر عاصي فيديو جديد له، ظهر في الفيديو وهو داخل منزله، ويحتفل بعيد ميلاده مع أسرته.