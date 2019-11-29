لجنة الدعوات بإيبارشية المنيا للكاثوليك تنظم يوما تنشيطيا لشباب أبو قرقاص

نظمت لجنة الدعوات التابعة لإيبارشية المنيا للاقباط الكاثوليك، صباح امس الخميس، يومًا تنشيطيًا لشباب منطقة شرق أبو قرقاص، وذلك بكنيسة ملكة السلام بالفكرية.





وشارك في الأمسية ما يقرب من ٢٠٠ شاب من البربا والفكرية، وأبو قرقاص البلد، ومنهري ونجع الدك، حضر أيضًا الأباء الكهنة الأب جرجس بشرى، والأب ميخائيل ابراهيم، والأب فادي، والأب دانيال اسحق، والأب يونان، والأب اسحق مهيب، والأب أنجيليوس منير، الأب يوساب أيوب، والأب ابراهيم شفيق، بالإضافة إلى شمامسة الإكليريكية





وبدأت الأمسية بسر من المسبحة الوردية وبعض الترنيم، تلاها كلمة من الأنبا بطرس حث فيها الشباب على أن يتشجعوا ولا يخافوا من خوض المغامرة لاتباع المسيح.





ثم أعطى اللقاء الشماس مينا صموئيل عن اتبحث عن معنى حياتك؟ وتمحور لقائه حول ٣ نقاط:

١- الله يدعونا للحياة

٢- يدعونا لملء الحياة.

٣- يدعونا لنقل الحياة.