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بسبب خلل في توزيع أوراق الإختبار.. إلغاء المناظرة الخارجية لانتداب كتبة الشؤون الخارجية

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:59 ص
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، أنه تقرّر الغاء المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية، مشيرة أن القرار اتّخذه رئيس الحكومة وصدر في هذا الشان في 19 نوفمبر 2019.

واشار بلاغ صادر اليوم الجمعة عن الوزارة، انه تقرر ايضا إعادة تنظيم هذه المناظرة على أن يتم الإعلان عن فتحها وموعد إجرائها وشروط المشاركة فيها في أقرب الآجال الممكنة.

وحول اسباب هذا الالغاء اوضحت وزارة الشؤون الخارجية أنّه، أثناء تنظيم المرحلة الأولى من المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية المفتوحة بقرار الوزير مؤرخ في 28 ماي 2019، وعلى إثر استكمال عملية اصلاح اختبار الأسئلة متعدّدة الاختيارات الذي تمّ اجراؤه يوم الأحد 22 سبتمبر 2019 بجامعة منّوبة، تمّ التفطن الى وقوع إخلال مادّي بإحدى القاعات المخصّصة لإجراء الاختبار المذكور، وذلك على مستوى توزيع الأوراق المعدّة للإجابة على المترشّحين للمناظرة.

واضاف البلاغ ان قرار الغاء المناظرة واعادة تنظيمها، تم بعد التشاور مع مختلف الجهات المعنية بتنظيمها (لجنة تنظيم المناظرة والهيئة العامة للوظيفة العمومية)، وذلك حرصا على ضمان احترام سلامة الإجراءات القانونية وتحقيق مبدأ المساواة بين المترشحين، باعتباره قاعدة جوهرية في تنظيم المناظرات.
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