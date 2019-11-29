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وكيل صلاح يكشف حقيقة استثماره في نادي مصري

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:59 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
وكالات
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نفى وكيل أعمال نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، رامي عباس، الأخبار التي تحدثت عن استثمار "الفرعون" في أحد الأندية المصرية.
كشف وكيل النجم محمد صلاح جناح ليفربول الانجليزي عن حقيقة استثماره في نادي مصري.

قال وكيل صلاح عبر حسابه على تويتر: "تقارير استثمار صلاح في ناد مصري ليست صحيحة".

وكانت تقارير صحافية قد تحدثت عن قيام صلاح بتقديم دعم لفريق عثماثون، الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة، بعد قيام والده بتأسيس شركة استثمار رياضي، تتولى رعاية النادي لمدة 7 أعوام مقبلة.

وسبق لصلاح أن بدأ مسيرته مع الكرة في نادي عثماثون، قبل أن ينضم منه إلى نادي المقاولون، ويخوض رحلته الاحترافية إلى بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي، وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وأخيراً ليفربول.
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