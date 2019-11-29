عاجل.. وفاة زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

توفت في الساعات الاولى من صباح اليوم، زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، السيدة سلوى الرافعى.





ونشر الفنان مفيد عاشور خبر الوفاة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وناشد "عاشور" المتابعين بالدعاء بالرحمة قائلًا: ""توفيت إلى رحمة الله السيدة سلوى الرافعى والدة زوجتى، "زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة"، رحمها الله و غفر لها واسكنها فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحها.





ولم تحدد حتى الأن مكان العزاء.



