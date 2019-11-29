"تمريض المنيا" تفوز بالمركز الأول في مسابقة تنس الطاولة بالمدينة الجامعية طالبات

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة تنس الطاولة التي نظمتها رعاية طلاب المدن الجامعية للطالبات بجامعة المنيا، برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، نتائج المسابقة التي تنافس فيها 20 طالبة بمختلف كليات الجامعة، والتي أسفرت عن فوز الطالبة نشوى عبد اللاه هارون بكلية التمريض، بالمركز الأول، والطالبة فاطمة أحمد بكلية التربية بالمركز الثاني، وجاءت الطالبة زينب عادل حلمي بكلية التربية النوعية بالمركز الثالث.



