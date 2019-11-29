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"تمريض المنيا" تفوز بالمركز الأول في مسابقة تنس الطاولة بالمدينة الجامعية طالبات

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:56 ص
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بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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أعلنت لجنة تحكيم مسابقة تنس الطاولة التي نظمتها رعاية طلاب المدن الجامعية للطالبات بجامعة المنيا، برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، نتائج المسابقة التي تنافس فيها 20 طالبة بمختلف كليات الجامعة، والتي أسفرت عن فوز الطالبة نشوى عبد اللاه هارون بكلية التمريض، بالمركز الأول، والطالبة فاطمة أحمد بكلية التربية بالمركز الثاني، وجاءت الطالبة زينب عادل حلمي بكلية التربية النوعية بالمركز الثالث.

أشرف على تنظيم المسابقة الدكتورة سمية محروس مدير عام المدن الجامعية، والدكتورة هناء عبد الحميد منسق الأنشطة الطلابية بمدينة الجامعية طالبات، ونعمات حسني، مديرة المدينة، وهناء علي، مديرة مكتب رعاية طلاب، وسماح مرسي، وإحسان حمدي، وعواطف أحمد بمكتب رعاية الطالبات، وضمت لجنة التحكيم للمسابقات كلًا من د.أمير ماهر بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومحمود حيدر اخصائي رياضي بمكتب رعاية الطلاب بالمدينة الجامعية،
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التمريض أخبار مصر

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