اليوم.. مجلس نواب الشعب يعقد جلسة عامة

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة، بداية من الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2019، حيث سيتضمّن جدول الأعمال نقطتان.





وبحسب ما جاء على موقع المجلس على الانترنت، فإن جدول الأعمال اليوم يتضمن:





- الإعلان عن تركيبة الكتل النيابية.





- الإعلان عن تركيبة المكتب.





ويذكر أن اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية، المنعقد امس بمجلس نواب الشعب، نظر في توزيع الحصص والمسؤوليات صلب مكتب المجلس، فضلا عن الاطلاع على التصاريح الخاصة بتشكيل الكتل البرلمانية.





وقد تم خلال الاجتماع توزيع مسؤوليات مساعدي رئيس المجلس على مستوى المكتب بين الكتل، حسب قاعدة التمثيل النسبي المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.