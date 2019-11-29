خلال 24 ساعة.. ضبط 204 قطع أسلحة نارية بحوزة 186 متهما

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء ضبط (عدد 204 قطع أسلة نارية، بحوزة 186 متهما) وذلك على النحو التالي:



(17) بندقية آلية.

(38) بندقية خرطوش.

بندقية رصاص.

(18) طبنجة.

(130) فرد محلي.

(202) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

239) قطعة سلاح أبيض.



في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 85589 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

355 حكم جناية.

24575 حكم حبس جزئي.

4956 حكم حبس مستأنف.

42617 غرامة.

13086 مخالفة.



في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 264 قضية مخدرات بحوزة 285 متهما، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت 103،210 كيلو جرام

كمية من مخدر الحشيش وزنت 11،486 كيلو جرام

كمية من مخدر الهيروين وزنت 2،495 كيلو جرام

كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1،810 كيلو جرام

كمية من مخدر الفودو وزنت 505 جرام

كمية من مخدر الأفيون وزنت 165 جرام

كمية من مخدر الشابو وزنت 270 جرام

كمية من مخدر الكوكايين وزنت 210 جرام

عدد 3148 قرص مخدر.



في مجال ضبط التشكيلات العصابية:

ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضموا 9 متهمين، إرتكبوا 12 حادث.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين:

ضبط 69 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة:

ضبط 25 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة.



في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:

ضبط 294 دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها:

إعادة سيارتين - 5 دراجات نارية



في مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة:

ضبط 29283 مخالفة مرورية، ضبط 56 قضية بيئية.

في مجال فحص السائقين: فحص 101

من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.





قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: