أساليب مكافحة سرطان الثدي في ندوة توعوية بجامعة حلوان (صور)

نظمت أسرة من أجل مصر المركزية في إطار الدور التوعوي لجامعة حلوان ندوة "خليكي في الصورة" للتوعية بمرض سرطان الثدي، بهدف رفع درجات وعي الطالبات عن مرض سرطان الثدى والأمراض الشائعه في المجتمع المصري وحاضر في الندوة مسئولي جمعية بهية.





بدأت فعاليات الندوة بالتعريف بمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، وكيف بدأت قصة بهية عندما أصيبت السيدة بهية وهبى حرم المهندس حسين أحمد عثمان بالسرطان وفي أثناء تلقيها العلاج لاحظت أسرتها مدى المعاناة التي تلاقيها السيدات من الأسر الفقيرة في تحمل نفقات العلاج الباهظة فقاموا بتحويل منزلها إلي مستشفى متخصص في علاج سرطان الثدي دون مقابل أو تفرقة.





وخلال الندوة تم التعريف بالخدمات التي تقدمها مستشفى وجمعية بهية وهي حملات التوعية والكشف الذاتى المبكر والعلاج، وتأتى التوعية نظرا لضرورة رفع الوعي لدي السيدات بأهمية الكشف الذاتى ثم الدورى الطبى المنتظم عن سرطان الثدي، وأوضح المحاضرون ان الكشف المبكر يلعب دور كبيرا في إرتفاع نسب الشفاء حيث تصل لأكثر من ٩٨٪، كما تقدم بهية جميع أنواع علاج سرطان الثدي للسيدات بالمجان.





وتحدث مسئولي بهية عن أن المرض لايقتصر على السيدات وإنما يصيب نسبة من الرجال لذا يجب إجراء المتابعة الدورية والكشف المبكر من سن ٤٠ سنة للتأكد من عدم وجود أي خلايا سرطانية بصورة مبكرة، داعين الجميع إلي ضرورة نشر ثقافة الفحص الذاتى والانتظار فى المتابعة حال ظهور اعراض ظاهرية وعدم تأجيل الكشف لأن الكشف المبكر يساعد على إكتشاف المرض وعلاجه بصورة أسرع مضمونة النتائج.



