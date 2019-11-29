شاهد.. أحدث ظهور لعائشة بن أحمد مع صديقها "كعبول"

تهتم الفنانة عائشة بن أحمد بالتفاعل الدائم مع مُحبيها، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشرت عائشة صورة جديدة لها، ظهرت في الصورة وهي جالسة بجانب قطتها، وعلقت عائشة على الصورة قائلة :"صديق الرحلة و المشوار كعبول"، وحظيت الصورة على إعجاب كبير من قبل مُحبيها.



مشاركة عائشة في رمضان 2019



والجدير بالذكر أنَّ عائشة خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "أبو جبل"، والمسلسل بطولة مصطفي شعبان، نجلاء بدر، محمد دياب، محمد علي رزق،محمود البزاوي، غفران محمد، عايدة رياض، أحمد حبشي، مريم حسن، رشا بن معاوية، عصام السقا،أحمد خالد صالح،عائشة بن أحمد،حسن حسني، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح.



مشاركة عائشة في فيلم" الفلوس"



يُشار أنَّ عائشة تنتظر حاليًا عرض فيلمها الجديد "الفلوس"، والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝسعيد الماروق، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد عبدالمعطي، بطولة تامر حسني، زينة أحمد فتحي، خالد الصاوي، نانسي صلاح، محمد سلام بالإضافة إلى عدد من النجوم يظهرون كضيوف شرف وهم علي ربيع أحمد السقا، ويزو ،مي عز الدين.





عائشة بن أحمد,الفلوس,

