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الإعلام الصيني لـ"وزير الآثار": نرغب في حضور موكب نقل المومياوات من التحرير للفسطاط

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:41 ص
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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أجرى الدكتور خالد العناني وزير الآثار العديد من الحوارات الصحفية واللقاءات التليفزيونية مع عدد من وسائل الإعلام الصينية والعالمية من بينها وكالة أنباء شينخوا وقناه CGTN وشبكه الصين وجريده الشعب الصينية وجلوبال تايمز وغيرها من وسائل الاعلام الإلكترونية والورقية الصينية، وأعرب الإعلاميون الصينيون عن رغبتهم في دعوتهم إلى حضور حدث نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من متحف التحرير إلى المتحف الحضارة، الذي وصفوه بالحدث العظيم. 

جاء دلك عقب المحاضرة التي ألقاها الوزير بالسفارة المصرية ببكين وذلك على هامش زيارته للصين لتمثيل مصر في الاجتماع الوزاري الثالث لملتقي الحضارات القديمة، وسأل الإعلام الصيني وزير الأثار بصورة أكثر تفصيلًا عن أحدث الاكتشافات الأثرية التي قامت بها وزارة الآثار والتعاون المصري الصيني في مجال العمل الأثري وعن مجهودات مصر في استرداد الآثار، وعن المشاريع الأثرية التي تقوم بها الوزارة منها مشروع ترميم قصر البارون إمبان ومشاريع تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية مثل مشروع تطوير أهرامات الجيزة، وقرب افتتاح المتحف المصري الكبير والقطع التي سيتم عرضها به. 

وكان الدكتور خالد العناني قد استعرض الاكتشافات الأثرية الأخيرة في مصر، خلال محاضرة ألقاها بمقر السفارة المصرية في بكين بحضور الدكتور محمد البدري، سفير مصر ببكين والعشرات من المتخصصين من وزارة الثقافة والجامعات الصينية، وعلماء المصريات وممثلي العديد من شركات السياحة والسفر والأكاديميين، وعدد من وسائل الاعلام الصيني والدولي وذلك لتعريف الصينيين بالمنتج السياحي والثقافي المصري، وقدم وزير الاثار شرحا وافيا مصحوبا بصور توضيحية للاكتشافات الآثرية الأخيرة وطبيعتها وتاريخها وأهميتها، لا سيما المشروعات الاثرية التي تم افتتاحها مؤخرا مما ينعكس بالإيجاب في الترويج لمصر خارجيا، مؤكدا أن الدولة المصرية تولي الآثار اهتماما ودعما كبيرا، وأعرب الحاضرون عن إعجابهم وانبهارهم الشديد بالحضارة المصرية العريقة، ورغبتهم لزيارة مصر وتحقيق حلم من أحلامهم.

وشهد المحاضرة الدكتور محمد البدري، سفير مصر ببكين والعشرات من المتخصصين من وزارة الثقافة والجامعات الصينية، وعلماء المصريات وممثلي العديد من شركات السياحة والسفر والأكاديميين، وعدد من وسائل الاعلام الصيني والدولي وذلك لتعريف الصينيين بالمنتج السياحي والثقافي المصري.

وخلال المحاضرة، أشار دكتور العناني الي عمق العلاقات المصرية الصينية المتميزة في جميع المجالات وخاصة في مجال العمل الأثري، حيث أن أول بعثة حفائر أثرية صينية بدأت أعمالها عام 2018 في معبد مونتو بمدينة الأقصر، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاثار ومعهد الأثار الصينية للعلوم الاجتماعية بالصين في مجال العمل الأثري، بالإضافة الي عدد من اتفاقيات التعاون المشترك في مجال المتاحف والاثار.
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وكالة أنباء شينخوا وزير الاثار وزارة الاثار مصر محاضرة في بكين لوزير الاثار قناة CGTN حفائر أثرية السفارة المصرية في بكين الحوارات الصحفية

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