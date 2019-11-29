رئيس أركان الجيش الفرنسي يفند مزاعم إسقاط داعش طائرتي عسكريتين في مالي





قال فرانسوا لوكوانتر رئيس أركان الجيش الفرنسي، الجمعة، إن حادث تصادم طائرتي هيلكوبتر عسكريتين فرنسيتين في مالي الثلاثاء الماضي، لم يقع نتيجة التعرض لنيران تنظيم داعش في غرب أفريقيا، حسبما أفادت محطة "آر.إف.آي" الإذاعية الفرنسية.





وأفادت مجموعة سايت الأمريكية المعنية برصد أنشطة الجماعات الإرهابية على الإنترنت، أن تنظيم داعش في غرب أفريقيا أعلن الخميس أن طائرتي الهليكوبتر تصادمتا بعدما تراجعت إحداهما تحت نيران مقاتلي التنظيم، لكنه لم يقدم أي دليل على ذلك.





وقال "لوكوانتر"، إن فرنسا لا تعتزم الانسحاب من مالي لكنها تحتاج المزيد من الدعم من حلفائها، وفق ما نقلت "رويترز".





وأسفر الحادث الذي وقع في مالي، عن مقتل 13 عسكريا، بعد تصادم مروحيتين خلال مهمة ضد الجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل الأفريقي، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.





وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن دعمه البالغ لعائلات الضحايا في الجيش الفرنسي، مشيدا بشجاعة الجنود الفرنسيين المشاركين في العمليات بمنطقة الساحل، وتصميمهم على مواصلة مهمتهم.





وبهذا الحادث يرتفع عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في مالي إلى 38 منذ بداية التدخل الفرنسي في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل سنة 2013.



