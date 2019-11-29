غلق وتشميع عدد من الوحدات والمحال وقطع الأراضي بمدينتي الشروق والعاشر من رمضان (صور)

صرح المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تنفيذ عدد 12 قرار غلق وتشميع للمحال التجارية المخالفة لاشتراطات التشغيل، دون الحصول على تراخيص داخل الأسواق التجارية بالمدينة، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق، والإدارات المعنية بجهاز المدينة، وبعد مراجعة موافقات الدفاع المدني، حفاظاً على الممتلكات وأرواح المواطنين.





وأضاف الغيطي: "قامت اللجنة المختصة برفع عدادات المرافق (كهرباء-مياه)، لضمان عدم التشغيل مرة أخرى، قبل الحصول على التصاريح اللازمة، موضحاً أنه تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد المخالفين".





وأهاب رئيس الجهاز بالراغبين بتشغيل الأنشطة التجارية، مراجعة جهاز المدينة للحصول على التراخيص اللازمة للتشغيل، حرصاً على تشجيع الاستثمار، وبما لا يتعارض مع تطبيق القانون، وبهدف الحفاظ على النسق الحضاري لمدينة الشروق.





وفي سياق متصل، كلَّف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، مسئولى لجنة إزالة الإشغالات والتعديات بالمدينة، بتنفيذ عدد ٨ قرارات غلق وتشميع لوحدات وقطع أراضٍ سكنية مخالفة للنشاط بالمدينة.





وأوضح رئيس الجهاز أن معظم المخالفات عبارة عن أنشطة حضانات تعمل بدون ترخيص، مشيراً إلى أنه تم إصدار القرارات بالتنسيق مع محافظة الشرقية، وبمشاركة إدارة الشئون الاجتماعية وإدارة الأمن وشرطة التعمير والمرافق وإدارة الأحياء السكنية، كما تم رفع وإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة الأردنية والحي العاشر والرابع عشر بمنطقة ابني بيتك.



