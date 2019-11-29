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ضبط عاطلين بحوزتهما مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بـ15 مايو

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:32 ص
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المتهم
المتهم
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت مديرية أمن القاهرة من القبض على عاطلين لقيامهما بسرقة أحد المساكن فى منطقة 15 مايو.

وجاء ذلك في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة بمنطقة مجاورات المرحلة الثانية بدائرة القسم.. تمكنت من ضبط (عاطليْن، مقيمان بدائرة القسم، سبق إتهام أحدهما فى 17 قضية آخرهم "سرقة").

وبحوزتهما (سلاح أبيض "مطواة"- حقيبة بداخلها مجموعة من المشغولات الذهبية- هاتف محمول- كاميرا ديجيتال- ساعة يد- ماكينة حلاقة كهربائية- عتلة حديدية).

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة المضبوطات من داخل أحد المساكن بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما وإقر الأول بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة، وأقر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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