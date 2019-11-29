ضبط مرتكب واقعة مقتل سيدة مسنة بدافع السرقة



ومن خلال تكثيف جهود البحث توصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل بمحل كائن بدائرة القسم، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج وأصل بلدته مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا).



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، لمروره بضائقة مالية، ونظرًا لطبيعة عمله وتردده على مسكن المجنى عليها وعلمه بإحتفاظها بمبالغ ماليه بمسكنها وإقامتها بمفردها فخطط لإرتكاب الواقعة، وأقر باستيلائه على مبلغ مالى من داخل مسكن المجنى عليها عقب إرتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط جزء كبير من المبلغ المشار إليه وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من شرطة النجدة بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.. بالإنتقال والفحص تبين نشوب حريق بمطبخ وباب دورة المياه الخاص بالشقة وعثر على جثة (سيدة مسنة مقيمة بمحل البلاغ "مملوك لها") مسجاة على ظهرها بأرضية دورة المياه، مُكبلة اليدين والعنق بإستخدام قطعة قماش وبها عدة إصابات، حيث تم السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة.