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عميد "سياسة واقتصاد" بني سويف: محور 30 يونيو ذو أهمية اقتصادية كبيرة ومستقبل واعد

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:24 ص
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الدكتور علي مسعود
الدكتور علي مسعود
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن تنمية سيناء يعد تحدي كبير للقيادة السياسية والحكومة المصرية، حيث تبلغ مساحة سيناء 60 ألف كيلو متر، أي ما يعادل مساحة هولندا مرة ونصف.

وأشار "مسعود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن تنمية سيناء يتطلب تنمية مواردها واستغلالها بالشكل الأمثل، والموارد المعدنية تعد من أهم الموارد في سيناء، فضلا عن استغلال المساحات الواسعة بها.

وأضافت أن مشروعات الأنفاق التي نفذتها الدولة ساهمت في ربط سيناء بالوادي، منوها بأن تنمية سيناء يمكن أن تحدث نقلة نوعية لمصر بأكملها، مؤكدا أن محور 30 يونيو يمثل أهمية كبيرة لتسهيل حركة التجارة والنقل في منطقة ذات أهمية اقتصادية كبيرة.
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