موعد تحرك فريق الأهلي لاستاد رادس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي



وتصل حافلة الأهلي إلى ملعب رادس في السادسة والنصف مساء بتوقيت تونس، استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التي تنطلق في الثامنة مساء بتوقيت تونس التاسعة بتوقيت القاهرة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



يذكر أن الأهلي اختتم استعداده أمس على ملعب رادس؛ استعدادا لضربة البداية في مشوار دور المجموعات.



ويأتي الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.





وعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع رامي ربيعة مدافع الفريق للاطمئنان عليه بعد مشاركته في مران الفريق الجماعي أمس الخميس وإعلان جاهزيته لمباراة النجم الساحلي.



واطمأن فايلر على جاهزية ربيعة الذي ظهر بشكل قوي في مران الفريق الرئيسي أمس، وهو ما أكد تعافيه تماما من آثار الكدمة القوية التي تعرض لها في مران أمس الأول الأربعاء.



وكان الدكتور خالد محمود طبيب الفريق قد أعلن جاهزية رامي ربيعة لمواجهة النجم الساحلي التونسي التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة علي ملعب رادس .

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر ، الساعة السادسة إلا ربع مساء اليوم الجمعة بتوقيت تونس السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة موعدًا للتحرك إلى ملعب رادس في العاصمة التونسية.