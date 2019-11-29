تحذير شديد اللهجة من جهاز حماية المستهلك بخصوص عروض البلاك فرايداي والجمعة البيضاء





البلاك فرايداي والجمعة البيضاء





اليوم هو أخر أيام البلاك فرايد أو الجمعة البيضاء، وهو الأكثرهم تميزا في ذلك التقليد التسويقي العتيق حيث أن فى بداية ظهورة كان يوم الجمعة الأخير في شهر نوفمبر، ولكن مع رواج الفكرة أصبحت الشركة تعلن عن العروض في كل أيام الجمع بذلك الشهر، وحذر جهاز حماية المستهلك التجار من تقديم عروض وهمية وتوعدهم بعقوبة تصل إلي الغرامة التى تقدر بمبلغ 2 مليون جنيه.





وقال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز قام باستدعاء كافة الشركات التي أعلنت مشاركتها في عروض البلاك فرايداي والجمعة البيضاء، وتم الحديث على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية، والتأكيد على ضرورة أن تكون التخفيضات حقيقية، والإعلان عن السعر السلع قبل التخفيضات، وبعد التخفيضات.





عقوبة العروض الوهمية في البلاك فرايداي والجمعة البيضاء





وأكد أن العروض الوهمية التي تهدف لخداع المواطنين، وتصل عقوبة هذه العروض لـ2 مليون جنيه غرامة، وأي مواطن يتعرض لهذه العروض الوهمية، عليه التواصل على رقم الجهاز16588 أو من خلال خدمة المواطن رقيب على الوتساب.









عمليات الرقابة على عروض البلاك فرايداي والجمعة البيضاء





وأشار إلى أن سيارات الضبطية القضائية، ستقوم بعمليات شراء وهمية للتأكد من حقيقية العروض، وفي حالة عدم وجود عروض حقيقية سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.









تكثيف الحملات على عروض البلاك فرايداي والجمعة البيضاء

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، على تنفيذ حملات مكثفة على الأسواق، وبشكل مستمر؛ للتأكد من التزام التجار، بالإعلان عن تخفيضات حقيقية في الأسعار، والتصدي للإعلانات عن أي تخفيضات وهمية تؤدي إلى خداع المواطنين.





وأكد في اجتماعه مع عدد من كبرى الشركات المشاركة في عروض البلاك فرايداي والجمعة البيضاء، ضرورة الالتزام بحقوق المستهلكين بشأن عمليات الشراء، خلال فترة العروض في البلاك فرايدي والجمعة البيضاء وإعلام المستهلكين بكافة البيانات الخاصة بالمنتجات، وإصدار الفواتير، والابتعاد عن الإعلانات المضللة.





وشدد رئيس الجهاز على ضرورة الابتعاد عن أي تخفيضات وهمية، والتأكيد على إعلان التجار المشاركين بالتخفيضات عن السعر قبل العرض، والسعر الحالي بشكل واضح لا يحدث لبسا لدى المستهلك.





ووجه رئيس الجهاز رسالة للتجار ومقدمي الخدمات بضرورة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018 ، وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية ومنحهم فاتورة واضحة مدون بها كافة بيانات السلعة باللغة العربية والامتناع عن أي ممارسات سلبية تضر المستهلك.





وأوضح رئيس الجهاز إنه في حالة عدم الالتزام بالقانون يحال المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها طبقاً لنص مواد قانون حماية المستهلك.









ضحايا البلاك فرايداي والجمعة البيضاء





أهاب رئيس جهاز حماية المستهلك، بجموع المستهلكين بضرورة التأكد من صحة وحقيقة العروض قبل الإقبال على الشراء، لافتا إلى أن الجهاز شكل غرفة عمليات لمتابعة الأسواق والعروض المعلن عنها للسلاسل التجارية والمحال والمواقع الإلكترونية، والتصدي للمخالفين من التجار المتلاعبين والعروض الوهمية المعلن عنها للمستهلكين بغرض تضليلهم.





وأوضح عبدالمعطى أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس آب (المواطن رقيب) 01281661880 وايضاً من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG أو على صفحته بالفيسبوك (الصفحه الرسميه لجهاز حمايه المستهلك بمصر).