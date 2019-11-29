إقامة معرض منتجات حرف تراثية قديمة بالمتحف المصري بالتحرير

ومن ناحيتها قالت سيدة صفوت رئيسة القسم التعليمي بالمتحف إن المنتجات التي تم عرضها جاءت نتاج برنامجين للقسم وهما "من جد وجد" و" اكتشف موهبتك"، وقالت إن القسم ينظم بصفة مستمرة برامج تعليمية وأنشطة وخاصة في الفترة الصيفية، نسعي من خلالها لاكتشاف المواهب الفنية لدى التلاميذ، كما نضع في حسباننا الكبار أيضا،وننظم لهم برامج للتعلم والتدريب علي الحرف اليدوية والتراثية،والتي يمكنها أن تصبح مصدر رزق لهم فيما بعد.





وبدأت أمس الخميس فعاليات المعرض السنوي للقسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير، بالتعاون مع إدارة الوسائل التعليمية بمديرية التربية والتعليم لمحافظة القاهرة، وقسم الوسائل التعليميه بإدارة العمرانية، وطالبات مدرسة الزهراء بإدارة العمرانية وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي في شبرا، والذي يهدف إلى إبراز المشاركة الفعالة ودور المتحف التربوي للأطفال من الفئات العمرية المختلفة، كما أن المعرض هو نتاج أعمال القسم التعليمي بالمتحف خلال فترة النشاط الصيفي، حيث تضمن عرض لوحات فنية وجدارية للجهات المشاركة في برنامجي "من جد وجد" و"اكتشف موهبتك"



ومشاركة التلاميذ داخل المتاحف والمواقع الأثرية يعزز الانتماء لدى الطفل ويرفع من وعيه التاريخي والأثري، ويجعله شغوف لمعرفة أسرار الحضارة المصرية في مختلف عصورها، وهو ما تحرص عليه المدرسة بنشاطاتها التاريخية، وتضمن الاحتفال أيضًا معرضًا لمنتجات الحرف التراثية وتكريم الأطفال المشاركين في النشاط الصيفي، وجاء نتاج المعرض ضمن فعاليتين أطلقهما القسم التعليمي وهما "من جد وجد"، و"اكتشف موهبتك".

أقيم أمس، معرضا للحرف التراثية بحديثقة المتحف المصري بالتحرير، عبارة عن المنتجات التي تم تنفيذها بالقسم التعليمي بالمتحف على مدى عام كامل.وجاء المعرض ضمن احتفالية نظمها المتحف بمناسبة أعياد الطفولة، وقامت خلالها صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بتكريم المؤسسات المشاركة فى أنشطة القسم، وتنوعت المعروضات ما بين لوحات فنية، وجداريات، ومنتجات تراثية، من جلود وغيرها من الخامات، والتي حازت إعجاب الزوار.