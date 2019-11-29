شاهد.. صورة جديدة من كواليس مسلسل "الأخ الكبير"

تحرص الفنانة دينا فؤاد، على مشاركة مُحبيها صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وشاركت "دينا" متابعيها عبر الاستوري الخاص بها صورة جديدة من كواليس مسلسل "الأخ الكبير"، ظهرت في الصورة وهي برفقة الفنان محمد رجب، والفنان محمد عز، والفنانة هبة مجدي.



أبطال مسلسل "الأخ الكبير"



والجدير بالذكر أنَّ مسلسل "الأخ الكبير" بطولة محمد رجب، هبة مجدي ،عبير صبرى ، محمد عز، هاجر أحمد، محمود حجازي ، راندا البحيري، والمسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق،إنتاج سينرجي، والمسلسل من المُقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، و ينتمي للدراما المطولة وتدور أحداثه في إطار 45 حلقة .



مشاركة دينا فؤاد في "قيد عائلي"



يُشار إلى أن دينا شاركت مؤخرا فى مسلسل" قيد عائلى" ،والمسلسل بطولة صلاح عبد الله،عزت العلايلى،دينا فؤاد،ميرفت أمين، صبري فواز،بوسى،ومن من تأليف محمد رجاء، وميشيل نبيل،ومن إخراج تامر حمزة.

