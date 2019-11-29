رئيس جامعة القاهرة يكرم وزير الشباب

كرم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على هامش حفل ختام فعاليات مهرجان إبداع 2 لمراكز الشباب بالمحافظات أمس بقاعة الإحتفالات الكبرى بالجامعة، ومنحه درع الجامعة، بحضور محافظ الجيزة ومحافظ البحيرة، ورئيس الجامعة الألمانية، ونواب رئيس جامعة القاهرة.



