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رئيس جامعة القاهرة يكرم وزير الشباب

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:09 ص
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بوابة الفجر
آية حمروشي
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كرم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على هامش حفل ختام فعاليات مهرجان إبداع 2 لمراكز الشباب بالمحافظات أمس بقاعة الإحتفالات الكبرى بالجامعة، ومنحه درع الجامعة، بحضور محافظ الجيزة ومحافظ البحيرة، ورئيس الجامعة الألمانية، ونواب رئيس جامعة القاهرة.

وأكد الدكتور الخشت، أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، والتعاون القائم والمثمر بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة في ملف ابداع الجامعات والشباب، والمسابقات الرياضية والفنية والثقافية، والقوافل الطبية لقرى الجيزة والمناطق الأكثر احتياج، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لمزيد من التعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، لإكتشاف الموهوبين والمبدعين في شتى المجالات وتنمية مهاراتهم.
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