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مواجهات مرتقبة لأسمنت أسيوط والوليدية وأبو تيج ومركز شباب القيس

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:06 ص
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بوابة الفجر
سالم خليل
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تنطلق السبت في الثانية والنصف عصراً، منافسات الأسبوع الثامن لمسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الثالثة، للموسم الكروي الجديد 2019\2020.

في المباراة الأولي، يحل فريق مركز شباب سمالوط، ضيفا على فريق مركز شباب الخارجة، في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب مركز شباب الخارجة بالوادي الجديد.

وفي المباراه الثانية، يلعب فريق مركز شباب ناصر ملوي، مع فريق مركز شباب القيس، في اللقاء الذي سيشهده ملعب مركز شباب ناصر ملوي.

وفي المباراه الثالثة، يواجه فريق ابوتيج، فريق القوصية، في المباراه التي سيشهدها ملعب مركز شباب ابوتيج.

وفي المباراه الرابعة، يستقبل فريق نادي بني مزار بقياده عبدالناصر عيسي، فريق ناصر الفكرية، في المباراه التي سيحتضنها ملعب مطاي.

وفى المباراه الخامسة يلتقي فريق أسمنت أسيوط، ضيفه فريق الهنداو الصاعد حديثا لدوري القسم الثالث، في المباراه التي سيشهدها ملعب أسمنت أسيوط.

وفي المباراه السادسة، يواجه فريق الوليدية ضيفه فريق نادي ملوي، في اللقاء الذي سيشهده ملعب الوليدية.

- مباريات الجولة الثامنة :

- مركز شباب الخارجة × مركز شباب سمالوط
- مركز شباب ناصر ملوي × مركز شباب القيس
- بني مزار × ناصر الفكرية
- أسمنت أسيوط × الهنداو
- ابوتيج × القوصية
- الوليدية × ملوي

ترتيب المجموعة الثالثة

1- أسمنت أسيوط 12 نقطة
2- ابوتيج 12 نقطة
3- مركز شباب ناصر ملوي 12 نقطة
4- مركز شباب القيس 12 نقطة
5- ناصر الفكرية 11 نقطة
6- بني مزار 10 نقاط
7- مركز شباب سمالوط 10 نقاط
8- نادي ملوي 9 نقاط
9- القوصية 8 نقاط
10- الوليدية 7 نقاط
11- الهنداو 6 نقاط
12- مركز شباب الخارجة 4 نقاط
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