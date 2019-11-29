مواجهات قوية لحلوان وجولدي والدخان والإتصالات في القسم الثالث



تقام السبت المقبل، مباريات الأسبوع الثامن بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث. حيث يستضيف مللعب البلاستيك مباراة جولدي صاحب المركز الرابع برصيد 14 نقطة مع فريق المعادي صاحب المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط.



بينما يخرج الصيد صاحب المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط لملاقاة حلوان العام صاحب المركز الثالث برصيد 15 نقطة.



ويستضيف الدخان صاحب الوصافة برصيد 16 نقطة فريق العياط متذيل المجموعة برصيد نقطتين. ويستضيف البدرشين صاحب المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط فريق بشتيل صاحب المركز العاشر برصيد 6 نقاط.



ويحل فريق الصف صاحب المركز التاسع برصيد 8 نقاط ضيفاً على فريق 6 أكتوبر صاحب المركز الثامن برصيد 9 نقاط.



ويلتقي الإتصالات المتصدر برصيد 18 نقطة فريق القومي صاحب المركز السادس برصيد 10 نقاط.



ويخرج أبو النمرس صاحب المركز الخامس برصيد 11 نقطة لملاقاة جينيس صاحب المركز السابع برصيد 10 نقطة.



ترتيب المجموعة الخامسة:



1) الإتصالات 18 نقطة

2) الدخان 16 نقطة

3) حلوان العام 15 نقطة

4) جولدي 14 نقطة

5) أبو النمرس 11 نقطة

6) القومي 10 نقاط

7) جينيس 10 نقاط

8- أكتوبر 9 نقاط

9) الصف 8 نقاط

10) بشتيل 6 نقاط

11) الصيد 6 نقاط

12) المعادي 5 نقاط

13) البدرشين 4 نقاط

14) العياط نقطتين

