مصلحة الرقابة الصناعية تعلن تكثيف الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة على المصانع

قال المهندس محمد حلمى القائم بأعمال رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أ ن المصلحة تكثف من حملاتها التفتيشية لإحكام الرقابة على المصانع والتأكد من تطبيقها لمواصفات ومعايير الجودة، لافتا الي ان الشهور الماضية شهدت اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية تجاه المصانع المخالفة وذلك تماشياً مع خطة وتوجهات الوزارة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.





وأشار إلي أن المصلحة قامت بإجراء 10 الاف و266 حملة تفتيشية على المصانع، كما تم إجراء 17 ألف و595 دراسة فنية متخصصة تضمنت 5 الاف و315 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و12 ألف و262 دراسة فنية متنوعة و8 دراسات مستلزمات إنتاج، خلال الـ 10 شهور الأولى من العام الجارى (يناير – اكتوبر).









وفي مجال الاعتماد والتراخيص، أوضح حلمى أن المصلحة قامت بترخيص 3 الاف و578 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 757 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وتسجيل 45 مطبعة عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 2124 استفساراً 1228 شكوى.