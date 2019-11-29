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"الأرصاد": المطر خير.. وفرص لسقوطه الأحد المقبل

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:47 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار على كافة أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس دافىء نهارًا، بارد في ساعات الليل المتأخرة والأولى من الصباح.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك فرق بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى يصل إلى نحو 10 درجات، ناصحة المواطنين اصطحاب جاكيت معهم حال تواجدهم خارج المنزل ليلا.

وأضافت أن حالة البحرين الأحمر والمتوسط يسمحان بممارسة كافة الأنشطة البحرية، منوهة بأن حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد مستمرة لمدة 48 ساعة، منوهة بأن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية يوم الأحد المقبل، معقبة: "المطر خير خاصة في ظل أزمة المياه". 
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الكلمات المفتاحية

سقوط أمطار المطر خير الأرصاد

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