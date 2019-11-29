"الأرصاد": المطر خير.. وفرص لسقوطه الأحد المقبل

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار على كافة أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس دافىء نهارًا، بارد في ساعات الليل المتأخرة والأولى من الصباح.





وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن هناك فرق بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى يصل إلى نحو 10 درجات، ناصحة المواطنين اصطحاب جاكيت معهم حال تواجدهم خارج المنزل ليلا.



