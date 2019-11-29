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وزارة الداخلية الكويتية: حملات أمنية موسعة لمعالجة أوضاع 120 ألف مخالف للإقامة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:17 ص
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وزارة الداخلية الكويتية
وزارة الداخلية الكويتية
وكالات
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أعلن مصدر أمني، اعتزام وزارة الداخلية الكويتية، عن شن عدد من الحملات الأمنية الموسعة خلال الفترة المقبلة؛ لمعالجة أوضاع نحو 120 ألف مخالف للإقامة داخل الكويت.

وأوضح المصدر الأمني، اليوم الجمعة، أنه سيتم شن الحملات الأمنية الموسعة في أماكن تمركز الوافدين في الكويت، وكذلك في محيط المزارع والمناطق الصناعية؛ وذلك بناء على تعليمات جديدة، قامت الإدارة العامة لشؤون الإقامة الكويتية بتطبيقها على أرض الواقع.

وأضاف أن أجهزة الحاسب الآلي في الإدارة العامة لشؤون الإقامة، أصبحت كاشفة لأي شخص مخالف للإقامة داخل أسر الوافدين، لافتا إلى أن أي أسرة وافدة، يتبين أن من بين أفرادها مخالفا، سيتم حظر تجديد الإقامات لجميع أفرادها، حتى يتم تعديل وضع المخالف، سواء بالمغادرة أو تعديل الوضع، بما في ذلك القادمون بزيارات وخالفوا مدتها.

وأكد المصدر الأمني أن قطاع شؤون الإقامة أصدر تعليمات لجميع إدارات الإقامة في محافظات الكويت بعدم تجديد زيارات الوافدين متى ما انتهت فترة صلاحيتها، لافتا في الوقت نفسه إلى أن التعليمات نوهت مجددا بأن زيارة الزوجة والأبناء مدتها 3 أشهر غير قابلة للتجديد، ومدة زيارة الأم والأب والأخ شهر واحد غير قابل أيضا للتجديد، داعيا الوافدين إلى الالتزام بالقانون.

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