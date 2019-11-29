Advertisements
Advertisements
Advertisements

الطالع الفلكى الجُمعَه 29/11/2019..شَطَارَة عفرِيت!

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:34 ص
Advertisements
الطالع الفلكى الجُمعَه 29/11/2019..شَطَارَة عفرِيت!
الطالع الفلكى الجُمعَه 29/11/2019..شَطَارَة عفرِيت!
أحمد يسرى
Advertisements
*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الجدى.
**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس.
 
**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 22 ديسمبر.
**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من  16 نوفمبر - 16 ديسمبر.
**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الزَّبَانَا من 24 نوفمبر - 4 ديسمبر.

اليوم 20 هاتُور قبطى ، 29 تِشْرين ثَانِ رُومى، 2 رَبيعٍ الثّانى ،مُمتزج،إبتعد عن إغضاب الإناث على أرض مصر اليوم.

قال الحكيم المصرى: (طالبين البيانات دى)-الدولاب التانى عاليمين،الدرج الخامس ، حتلائى ملف أحمر جنب رمادى ،تانى صفحة حتلائى البيانات دِيّة، من تحت. (عبدالمنعم مدبولى من فيلم العيال الطيبين-1976)

*القمر فى الجدى "غربيّاً"
مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست  بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*القمر فى الجدي يعنى
عودة للعمل بكل جد واجتهاد لبؤرة الضوء من جديد حتى لو لم يكن المردود لهذا العمل مُجزياً أو فورياً ،أداء الواجبات الأسرية والإجتماعية والعمليّة دون تفكير فى التملّص منها،الحرص للتأكد من متانة الأرض قبل أن يطأها الجدى تُؤمّن له خطواته تجاه قمة الجبل الذى يتسلقه بمهارة العفاريت،هذا الحرص يتسبب فى بطء زحل أبطأ الكواكب الذى يحكم الجدى لكنه يُوفّرالأمان والراحة للجدى المُتسلق من عواقب سقطة مُميتة،لاتستخفّ بموظّف يتمسّك بالرّوتين وقوانين زحل وتظنه يعمل على تعطيلك فهو يحمى نفسه ويحميك من سقطة مُميتة، تعطيلك عن الحركة السريعة يجعلك تتأكّد من متانة الأرض تحت قدمك لتأمن شرّالأخطاء، ورُبّما صادفت فرصة لمكسب فى طريقك كما يحدث للجدى الذى يجد الأعشاب النادرة فى طريقه لقمّة الجبل تحقيقاً للمَثَل كل تأخيرة وفيها خِيرَة، على قَدّ فلوسهم عبارة لا يعترف بها الجدى الذى إعتاد نحت الصّخر بأظافره حُبّاً فى تذوّق طعم العمل وإثبات نفسه فمبدؤه الإيد البطّالة نجسة، كما أنها فُرصة مناسِبَة للبحث عن علاجات الطبّ البديل من الأعشاب خصوصاً تلك التى تُعالج أمراض الرّبو وأمراض التنفّس.

*من أسرار مواليد الجدي
تميّزهم بأن أعمالهم يتقدمون فيها ببطء لكن نتيجتها متينة صلبة،لايتحدّون السلطة الأبويّة ويحترمون التسلسل الهرمى والوظيفى فى العمل و الأسرة لكنهم يتحدّون المخاطر دون أى شعور بالرّهبة فالمهارة والحَذَق و الشّطارة وقبول المُهمّات التى يجبن الآخرون عنها هى علامة لعفريت يتمتّع بالقوّة والأمانة لنقلك من سَبَأ للقدس مع تقديره لسقف وحدود قدراته حتى لايتعرض لسقطة مُميتة من قمّة نجاحه ، رغم كثرة العراقيل وقلّة المُصادفات السعيدة بالمُقارنة مع أبراج أخرى فهو يستمتع بالتغلب على تلك العراقيل ويشعر معها بلذّة التفوق ، هو نجيب الرّيحانى بفيلم غزل البنات صاحب الحظّ السيئ لكنه حاذق ماهر فى صنعته.
 
*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: رُبّما شاهدت محروماً لم يَحْظَ بجزءٍ من حظّك، الفرصة مُتاحة لتقديم المساعدة للأيتام والفقراء وليس الإكتفاء بالتململ والشفقة عليهم.
برج الثور: أنت لست موظّفاً لتسلية الآخرين أو الترفيه عنهم ، من كَثُرَ كلامُه كَثُرَ خَطَؤه و قَلّت هَيْبَتُه.

برج الجوزاء: إستعدّ لحفلة زفاف أو عيد ميلاد ، أو على أقل تقدير زيارة عائليّة من وإلى منزلك ،إحرص على تلفونك المحمول ومفاتيحك إن كنت خارج منزلك.

برج السّرطان: توفير الحماية والدعم النفسى والمادّى لأحد أقرب قراباتك يُشعرك بالرضا عن نفسك ،لتشعر بالمزيد من الطمأنينة بمشيئة الله تَعَالى.

برج الأسد: مُعالجة المشكلة فى بدايتها مع ثقلها على قلبك أفضل لك من تركها لتتعقّد وتُصبح أكثر ثقلاً ، الهرب من المشاكل العائلية أو العمليّة ليس من شِيَمِكْ.

برج العذراء : الرغبة فى التسلّط قد تتسبب بنزاع بينك وبين زوجتك أو أحد أفراد عائلتك،إحتفظ بمساحتك الخاصة مع إحترامك لمساحات الآخرين.

برج الميزان: عليك تكريس اليوم لإعادة ترتيب علاقتك بأفراد أسرتك فى المنزل، وتصفية أيّة خلافات حدثت فى الماضى أو واردة الحدوث.

برج العقرب: عليك عدم توريط نفسك بأيّة وعود تشك فى إمكانية أن تفى بها خاصّةً على جبهة العاطفة ، لاتستسلم للموافقة تحت تأثير الإلحاح أو الإحراج.
  
برج القوس: دافع عن حقوقك خلال جلسة عائليّة لكن دون داعٍ للصوت المرتفع أو الغلط فى كرامة الآخرين، لكلٍ وجهة نظر فاسمع أولاً ثم فكر قبل أن ترّد.

برج الجدى: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.

برج الدّلو: لا تضغط نفسك فيما يخص طلبات الحبيب، أعمل فى نفسك معروف ، على قدّ لحافك مدّ رجليك بعيداً عن قروض البنوك وأقساط المشتروات.

برج الحوت: أداء فروضك الدّينيّة مهم لإستجلاب البركة و تنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثير سلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

حظك اليوم توقعات الابراج الطالع الفلكي التوقعات الفلكية الابراج حظك اليوم الابراج اليوم

أخبار تهمك

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

منذ حوالي 11 ساعة

بعد القبض عليه منذ قليل.. من هو المنتج الهارب ياسر سليم؟

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

منذ حوالي 12 ساعة

أربعة لاعبين في عقل زيدان لتعويض هازارد

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ يوم

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بالصور القبض على المنتج الهارب ياسر سليم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول قرار للنيابة بعد اكتشاف زواج فتاة المرج المختفية

منذ أقل من ساعة

صدام بين الأهلي واتحاد الكرة.. تعرف على السبب

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بدءًا من الأحد المقبل.. التموين تعلن تخفيض أسعار سلع غذائية

منذ ساعة و 26 دقيقة

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة صادمة وراء اختفاء فتاة المرج

منذ ساعتين

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. أول صورة لـ"كهربا" بعد توقيعه للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

الطالع الفلكى الخَمِيس 26/7/2018..جُرعة حُبّ!

الطالع الفلكى الإثنين 12/11/2018..أشْوَاك للحِمَايَة!

الطالع الفلكى الأحد 9/12/2018..مَبْدَأ الضّيف!

الطالع الفلكي الجُمعَة 29/3/2019..لَذّة التّفَوّق!

الطالع الفلكى الخَمِيس 25/4/2019.. سَقْف عِفرِيت!

الطالع الفلكى الإثنين 15/7/2019..قَوَانِين العَمَلْ!

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:09 ص

مفاجأة صادمة وراء اختفاء فتاة المرج

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

06:35 ص

عاجل.. أول قرار للنيابة بعد اكتشاف زواج فتاة المرج المختفية

10:15 ص

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

09:20 ص

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

09:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status