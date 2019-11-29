الطالع الفلكى الجُمعَه 29/11/2019..شَطَارَة عفرِيت!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الجدى.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 22 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 16 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الزَّبَانَا من 24 نوفمبر - 4 ديسمبر.





اليوم 20 هاتُور قبطى ، 29 تِشْرين ثَانِ رُومى، 2 رَبيعٍ الثّانى ،مُمتزج،إبتعد عن إغضاب الإناث على أرض مصر اليوم.





قال الحكيم المصرى: (طالبين البيانات دى)-الدولاب التانى عاليمين،الدرج الخامس ، حتلائى ملف أحمر جنب رمادى ،تانى صفحة حتلائى البيانات دِيّة، من تحت. (عبدالمنعم مدبولى من فيلم العيال الطيبين-1976)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الجدي يعنى

عودة للعمل بكل جد واجتهاد لبؤرة الضوء من جديد حتى لو لم يكن المردود لهذا العمل مُجزياً أو فورياً ،أداء الواجبات الأسرية والإجتماعية والعمليّة دون تفكير فى التملّص منها،الحرص للتأكد من متانة الأرض قبل أن يطأها الجدى تُؤمّن له خطواته تجاه قمة الجبل الذى يتسلقه بمهارة العفاريت،هذا الحرص يتسبب فى بطء زحل أبطأ الكواكب الذى يحكم الجدى لكنه يُوفّرالأمان والراحة للجدى المُتسلق من عواقب سقطة مُميتة،لاتستخفّ بموظّف يتمسّك بالرّوتين وقوانين زحل وتظنه يعمل على تعطيلك فهو يحمى نفسه ويحميك من سقطة مُميتة، تعطيلك عن الحركة السريعة يجعلك تتأكّد من متانة الأرض تحت قدمك لتأمن شرّالأخطاء، ورُبّما صادفت فرصة لمكسب فى طريقك كما يحدث للجدى الذى يجد الأعشاب النادرة فى طريقه لقمّة الجبل تحقيقاً للمَثَل كل تأخيرة وفيها خِيرَة، على قَدّ فلوسهم عبارة لا يعترف بها الجدى الذى إعتاد نحت الصّخر بأظافره حُبّاً فى تذوّق طعم العمل وإثبات نفسه فمبدؤه الإيد البطّالة نجسة، كما أنها فُرصة مناسِبَة للبحث عن علاجات الطبّ البديل من الأعشاب خصوصاً تلك التى تُعالج أمراض الرّبو وأمراض التنفّس.





*من أسرار مواليد الجدي

تميّزهم بأن أعمالهم يتقدمون فيها ببطء لكن نتيجتها متينة صلبة،لايتحدّون السلطة الأبويّة ويحترمون التسلسل الهرمى والوظيفى فى العمل و الأسرة لكنهم يتحدّون المخاطر دون أى شعور بالرّهبة فالمهارة والحَذَق و الشّطارة وقبول المُهمّات التى يجبن الآخرون عنها هى علامة لعفريت يتمتّع بالقوّة والأمانة لنقلك من سَبَأ للقدس مع تقديره لسقف وحدود قدراته حتى لايتعرض لسقطة مُميتة من قمّة نجاحه ، رغم كثرة العراقيل وقلّة المُصادفات السعيدة بالمُقارنة مع أبراج أخرى فهو يستمتع بالتغلب على تلك العراقيل ويشعر معها بلذّة التفوق ، هو نجيب الرّيحانى بفيلم غزل البنات صاحب الحظّ السيئ لكنه حاذق ماهر فى صنعته.

*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: رُبّما شاهدت محروماً لم يَحْظَ بجزءٍ من حظّك، الفرصة مُتاحة لتقديم المساعدة للأيتام والفقراء وليس الإكتفاء بالتململ والشفقة عليهم.

برج الثور: أنت لست موظّفاً لتسلية الآخرين أو الترفيه عنهم ، من كَثُرَ كلامُه كَثُرَ خَطَؤه و قَلّت هَيْبَتُه.





برج الجوزاء: إستعدّ لحفلة زفاف أو عيد ميلاد ، أو على أقل تقدير زيارة عائليّة من وإلى منزلك ،إحرص على تلفونك المحمول ومفاتيحك إن كنت خارج منزلك.





برج السّرطان: توفير الحماية والدعم النفسى والمادّى لأحد أقرب قراباتك يُشعرك بالرضا عن نفسك ،لتشعر بالمزيد من الطمأنينة بمشيئة الله تَعَالى.





برج الأسد: مُعالجة المشكلة فى بدايتها مع ثقلها على قلبك أفضل لك من تركها لتتعقّد وتُصبح أكثر ثقلاً ، الهرب من المشاكل العائلية أو العمليّة ليس من شِيَمِكْ.





برج العذراء : الرغبة فى التسلّط قد تتسبب بنزاع بينك وبين زوجتك أو أحد أفراد عائلتك،إحتفظ بمساحتك الخاصة مع إحترامك لمساحات الآخرين.





برج الميزان: عليك تكريس اليوم لإعادة ترتيب علاقتك بأفراد أسرتك فى المنزل، وتصفية أيّة خلافات حدثت فى الماضى أو واردة الحدوث.





برج العقرب: عليك عدم توريط نفسك بأيّة وعود تشك فى إمكانية أن تفى بها خاصّةً على جبهة العاطفة ، لاتستسلم للموافقة تحت تأثير الإلحاح أو الإحراج.

برج القوس: دافع عن حقوقك خلال جلسة عائليّة لكن دون داعٍ للصوت المرتفع أو الغلط فى كرامة الآخرين، لكلٍ وجهة نظر فاسمع أولاً ثم فكر قبل أن ترّد.





برج الجدى: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.





برج الدّلو: لا تضغط نفسك فيما يخص طلبات الحبيب، أعمل فى نفسك معروف ، على قدّ لحافك مدّ رجليك بعيداً عن قروض البنوك وأقساط المشتروات.





برج الحوت: أداء فروضك الدّينيّة مهم لإستجلاب البركة و تنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثير سلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.



