هاني الناظر يطالب بكيان مسئول عن السياحة العلاجية في مصر: سيكون له مردود اقتصادي

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، تقريرا مصورا يرصد تفاصيل انطلاق المؤتمر الثاني للسياحة العلاجية في شرم الشيخ في مارس المقبل.





ومن ناحيته قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنهم سيعقدون 3 مؤتمرات تحضيرية استعدادا لانطلاق المؤتمر الثاني للسياحة العلاجية في شرم الشيخ في مارس المقبل، فضلا عن عقد ورش عمل، مؤكدًا أن هناك تنسيق بين كل الجهات المعنية للترتيب لاستقبال المؤتمر.



