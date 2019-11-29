Advertisements
هاني الناظر يطالب بكيان مسئول عن السياحة العلاجية في مصر: سيكون له مردود اقتصادي
الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:31 ص
Advertisements
هدى عبدالرازق
Advertisements
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، تقريرا مصورا يرصد تفاصيل انطلاق المؤتمر الثاني للسياحة العلاجية في شرم الشيخ في مارس المقبل.
ومن ناحيته قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنهم سيعقدون 3 مؤتمرات تحضيرية استعدادا لانطلاق المؤتمر الثاني للسياحة العلاجية في شرم الشيخ في مارس المقبل، فضلا عن عقد ورش عمل، مؤكدًا أن هناك تنسيق بين كل الجهات المعنية للترتيب لاستقبال المؤتمر.
وأشار الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، خلال التقرير، إلى أنه وجود كيان رسمي مسئول عن السياحة العلاجية سيساهم في أن يكون هناك مردود اقتصادي كبير على الدولة.
Advertisements