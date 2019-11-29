وزير الإنتاج الحريب يبحث أوجه التعاون المشترك مع سفير بلغاريا

ويأتي هذا اللقاء تعزيزًا للعلاقات المصرية البلغارية المتميزة والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.

وتم في بداية اللقاء الترحيب بسفير بلغاريا، وتم خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات البلغارية في مختلف مجالات التصنيع العسكري والمدني لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الجانبين.





كما تناول اللقاء أهم المشروعات التي تقوم بها شركات ووحدات الإنتاج الحربي، وكذا المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص وذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة لمصر -2030.



وخلال اللقاء تم الإشارة إلى زيارة السيد ألكسندر مانوليف نائب وزير الاقتصاد البلغارى لوزارة الإنتاج الحربي في مارس الماضي، كما تم الإشارة إلى التعاون القائم بين الانتاج الحربي وبعض الشركات البلغارية العاملة فى مجال تصنيع الذخائر بجميع أنواعها والزيارات التى تم تنفيذها لبعض الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للتعرف علي الإمكانيات التكنولوجية والفنية المتوفرة بها وتحديد اوجه التعاون علي أرض الواقع.



من جانبه أشاد لوبومير بوبوف، سفير جمهورية بلغاريا لدى مصر، بجهود الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية وزيادة أنشطتها في مصر، وذلك من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وقوانين التجارة والصناعة التي تسهل من إجراءات إصدار التراخيص الصناعية.





وأشار إلى مشاركة عدة شركات بلغارية فى معرض السلاح "أيدكس 2018" بالقاهرة مؤكدا أنه سوف يقوم بحث وتشجيع شركات بلغارية أخرى للمشاركة فى معرض السلاح القادم "EDEX 2020".





كما عرض رغبة العديد من الشركات البلغارية فى إقامة شراكات صناعية عدة في مصر من خلال التعاون مع شركات ووحدات الانتاج الحربي نظرا لما تتمتع به هذه الشركات والواحدات من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية عالية المستوى.





وأشاد بالاستقرار الذي تشهده مصر حاليًا نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية.





وقدم لوبومير بوبوف، الدعوة للدكتور محمد سعيد العصار، لحضور المعرض الدولي الرابع عشر للمعدات والخدمات الحربية المقام بمدينة "بلوفديف" ببلغاريا خلال الفترة من ٢٧ إلى ٣٠ مايو ٢٠٢٠ القادم وعرض أيضًا إمكانية اشتراك بعض شركات الإنتاج الحربى بعرض منتجاتها خلال المعرض.

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لوبومير بوبوف، سفير جمهورية بلغاريا لدى مصر؛ لمناقشة سبل وأوجه التعاون بين البلدين بمجالات التصنيع المختلفة وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.