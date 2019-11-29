أسعار الذهب تتعافي في بداية التعاملات اليوم الجمعة

تعافت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الجمعة، مع تصاعد التصريحات بين واشنطن وبكين حول مظاهرات هونج كونج مما يهدد التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.





وبالرغم من التعافي في أسعار الذهب إلى أنه مازال يسجل خسائر بنحو 4 بالمائة تقريباً خلال شهر نوفمبر، لتكون أكبر خسارة منذ نوفمبر عام 2016، مع استمرار احتفاظ المعدن الأصفر بمكاسبه السنوية التى تصل إلي 13 بالمائة.





وارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1463.60 دولار للأوقية.





وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 1458.25 دولار للأوقية.





واستقر المؤشر الرئيسي للدولار ليسجل 98.345.