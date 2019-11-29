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عن ولى العهد السعودي.. الشيخ محمد بن راشد: التاريخ يصنعه الشجعان

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:00 ص
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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
الفجر السعودي
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استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، فى زيارة رسمية إلي دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "حللت أهلا بين أهلك وأحبابك.. التاريخ يصنعه الشجعان.. وتاريخ المنطقة اليوم يتغير بسبب محمد بن سلمان".

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان له أن الاجتماع الذي عقد في قصر الشيخ محمد بن راشد في زعبيل تناول عددا من المواضيع ذات الصلة بـ"العلاقات الأخوية بين الإمارات والسعودية في شتى المجالات، وسبل تطويرها بما يعود بالخير على شعبيهما الشقيقين وشعوب المنطقة عموما".

وأشار حاكم دبي، حسب البيان، إلى أن "استراتيجية العلاقات الثنائية بين البلدين لا تنفصم عراها".

وترأس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي أفضى لتوقيع هذه المذكرات. 

ووقعت الإمارات والسعودية، 4 مذكرات تفاهم جديدة في مجال الثقافة والصحة والفضاء والأمن الغذائي و7 مبادرات استراتيجية بهدف تعزيز الشراكة والتكامل بين الطرفين، وفيما يلي تفاصيلها:

1- مذكرة تعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة بالمملكة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، مثل الجانب السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومن الجانب الإماراتي وزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن بن محمد العويس.

2- مذكرة تعاون في المجال الثقافي، مثل الجانب السعودي بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، ومن الجانب الإماراتي وزيرة الثقافة نورة بنت محمد الكعبي.

3- مذكرة تعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، مثل الجانب السعودي وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، ومن الجانب الإماراتي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أحمد بن عبد الله الفلاسي.

4- مذكرة تعاون في مجال الأمن الغذائي، مثل الجانب السعودي وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، ومن الجانب الإماراتي وزيرة الدولة مريم بنت محمد المهيري.

كما اطلع محمد بن سلمان ومحمد بن زايد على عرض لسبع مبادرات للمجلس التنسيقي السعودي- الإماراتي، واشتمل العرض على:

1- مبادرة إقامة مصافي ومجمعات بتروكيماويات في الأسواق النامية (مشروع مصفاة في الهند).

2- مبادرة لتسهيل انسياب الحركة في المنافذ بين البلدين.

3- مبادرة التعاون في الأمن السيبراني.

4- مبادرة الأمن الغذائي.

5- مبادرة إصدار واستخدام عملة إلكترونية رقمية بشكل تجريبي.

6- مبادرة التأشيرة السياحية المشتركة.

7- مبادرة مجلس الشباب السعودي الإماراتي.

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