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غصب عارم من جماهير الشرقية بعد قرار رئيس النادي بإعادة مدير الكرة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:03 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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سادت حالة من الغضب العارم جماهير نادي الشرقية عقب قرار رئيس النادي الدكتور مجدي عزت بإعادة سليمان إبراهيم إلى منصب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، الذي يشارك في دوري الدرجة الثالثة.

واستشاطت الجماهير الشرقاوية غضبًا عقب هذا القرار، والذي تعبتره لا يصب في مصلحة الفريق الذي يعاني من سوء النتائج في دوري الدرجة الثالثة هذا الموسم، في ظل رؤيتها بأن مدير الكرة التي أسندت له المهمة مجددًا كان أحد الأسباب التي هبطت بالفريق من الدرجة الثانية.

وانفجرت جماهير النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا من قرار رئيس النادي مطالبة بالتراجع عن هذا القرار خوفًا على مصلحة فريق الكرة وتدهور نتائجه مثلما حدث في السابق.

وكان مسئولو نادي الشرقية قد قرروا توجيه الشكر لسليمان إبراهيم مدير الكرة عقب فشل الفريق في الصعود للدرجة الثانية، الموسم الماضي، لكن رئيس النادي أعادة مجددًا بالأمس لتعبر الجماهير عن غضبها الشديد تجاه هذا القرار.
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